Lazio | Inzaghi | Il Torino è un concorrente diretto nella lotta per l' Europa

Verso Lazio-Torino - Inzaghi : 'Ci vuole una partita umile - ma siamo consapevoli della nostra forza' : ROMA - 'Fermarsi in caso di razzismo? Lo ha detto Ancelotti e lo ha ribadito anche Ulivieri , presidente dell'Assoallenatori, ndr, . Sono d'accordo con Ancelotti, un allenatore di grande esperienza: ...

Lazio-Torino - Inzaghi : 'Luis Alberto grande risorsa. Giocano Immobile e Parolo' : Immobile e Parolo titolari" "Luis Alberto è un calciatore importante per noi: è tornato a stare bene, è un ragazzo sensibile ma è legato al mondo Lazio, sta smaltendo l'infortunio ed è in grande ...

Lazio - ritrovato Leiva : per Inzaghi è insostituibile : Lucas Leiva Getty Quasi come un nuovo acquisto. La Lazio ha ritrovato Lucas Leiva, il faro del centrocampo, l'uomo che più di ogni altro Inzaghi ritiene insostituibile. Non giocava una partita da ...

Calciomercato Lazio - i desideri di Inzaghi per l’anno che verrà : Calciomercato Lazio – Nei sogni di Inzaghi, dopo il tentativo fatto (ancora non tramontato, ndr) per Darmian del Manchester United, spunta un nuovo nome. La Lazio, non è un segreto, cerca rinforzi sulla fascia adatti al 3-5-2 di Inzaghi. Secondo quanto riporta Tuttosport, i biancocelesti avrebbero chiesto informazione al Milan per Laxalt, vecchio pallino del ds Tare poi trasferitosi ai rossoneri. L’esterno uruguaiano […] L'articolo ...

Lazio - derby Inzaghi - Simone batte Pippo 2-0 : Lazio, derby Inzaghi, Simone batte Pippo 2-0 – Sì, la Lazio si è proprio risvegliata. Ha recuperato Lucas Leiva e gli stanchi Milinkovic Savic e Luis Albert. Nell’occasione Luis Alberto ha disimpegnato al monte di pietà i suoi favolosi piedi buoni e con questi ha risolto la partita col Bologna con due perfetti calci d’angolo che hanno trovato puntuali le teste prima di Luiz Felipe poi verso la fine quella di Lulic. E così il ...

Simone inguaia Pippo - alla Lazio il 'derby degli Inzaghi' : Roma - Fratelli coltelli. Simone Inzaghi inguaia Pippo, la sua Lazio va a vincere 2-0 col minimo sforzo a Bologna, contro una squadra impaurita e involuta, di fatto incapace di costruire palle gol e ...

Inzaghi - la Lazio si sta ritrovando : ANSA, - BOLOGNA, 26 DIC - Simone Inzaghi festeggia la vittoria a Bologna e non solo per aver reso più solido il quarto posto della sua Lazio: "Abbiamo dato continuità al successo sul Cagliari, non ...

Lazio - Inzaghi : 'Siamo ambiziosi - ora diamo continuità' : BOLOGNA - 'Quarto posto o qualcosa di piu'? Bisogna essere ambiziosi, la Lazio ha la possibilità di fare un campionato di livello. Non guardiamo la classifica ma pensiamo a dare continuità ai ...

Bologna-Lazio - Inzaghi “Non guardo la classifica adesso” : LAZIO BOLOGNA Inzaghi – Al termine del match vinto al Dall’Ara di Bologna il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha rilasciato questa dichiarazioni ai microfoni di Dazn. -> Leggi anche Pagelle Bologna-Lazio 0-2: highlights e tabellino del match Bologna Lazio Inzaghi commenta il match “Era una partita importante – esordisce Simone Inzaghi – , sapevamo che […] L'articolo Bologna-Lazio, Inzaghi “Non ...

Lazio - due dubbi per Inzaghi in vista del match contro il Bologna : La partita tra Bologna e Lazio ha tutti i connotati di un derby, non tanto per le squadre in campo quanto per chi siede sulle due panchine: i fratelli Inzaghi. Per quel che riguarda i biancocelesti, i dubbi di formazione sono sostanzialmente due e riguardano entrambi la linea mediana. Infatti Immobile dovrebbe riuscire a recuperare per essere schierato dal primo minuto sul manto del “Dall’Ara”. A centrocampo, ...

Lazio - Simone Inzaghi : 'Sarà emozionante sfidare mio fratello' : Simone Inzaghi presenta così - a Sky Sport - la sfida al fratello Filippo , che guida i rossoblù emiliani. La 'sua' Lazio , dopo 50 giorni di digiuno, ha ritrovato la vittoria e lo ha fatto contro il ...

Lazio - Simone Inzaghi : 'Sfidare mio fratello sarà emozionante' : Simone Inzaghi presenta così - a Sky sport - la 'strana' sfida al fratello Filippo, che guida i rossoblu emiliani. La 'sua' Lazio , dopo 50 giorni di digiuno, ha ritrovato la vittoria e lo ha fatto ...

Lazio - Inzaghi : “Sarà emozionante sfidare mio fratello. Leiva recupero fondamentale” : Alla vigilia di Bologna-Lazio, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport confessando di essere emozionato per la sfida in famiglia col fratello Pippo: “Sarà un match particolare, sarà emozionante sfidare mio fratello. Da calciatore è già successo, sarà emozionante anche per i miei genitori. Quando c’era Trapattoni fummo insieme in Nazionale, un bel traguardo. Per Natale ci siamo fatti gli auguri, ma non abbiamo ...