Coni | Malagò | ' Tolleranza zero contro i violenti Andare oltre Daspo | fare come Thatcher'

Riforma del Coni - Malagò : “Ogni cosa cambiata in peggio. Lo sport italiano perderà autorevolezza internazionale” : Nella Riforma del Coni “non c’è una cosa cambiata in meglio, solo in peggio” e per questo “diventerà un boomerang tremendo” perché “alla nostra base questa cosa non è piaciuta e non piacerà mai“. Giovanni Malagò torna a criticare la Riforma del Comitato olimpico voluta dal governo Lega-M5s: “All’inizio – ha detto in un’intervista all’Adnkronos – mi sono quasi sentito male. ...

Malagò contro la riforma del Coni : "Sarà un boomerang" : Che la politica volesse fare questo è chiaro, l'ho capito, ma deve sapere che ha messo in condizione il paese di essere molto meno credibile a livello internazionale sulle manifestazioni sportive". ...

Malagò - riforma Coni : 'Si può trattare ma ci sono punti fermi' : Sulla riforma del Coni "c'è spazio per trattare ma ci sono anche dei punti fermi. C'è grande disponibilità a confrontarsi: un conto poi sono le parole un altro i fatti". Il presidente del Coni, ...

Malagò : "Il Coni istituzione unica" : "Il Coni non deve essere il più grande, è importante che sia migliore al mondo" Così il sottosegretario Giorgetti.

Collari d’Oro 2018 - consegnati i riconoscimenti al Salone d’Onore del Coni. Giovanni Malagò : “Garanzia per il futuro dello sport italiano” : Al Salone d’Onore del CONI si è tenuta la cerimonia di consegna dei Collari d’Oro al merito sportivo, massima onorificenza dello sport italiano. Ad aprire la cerimonia è stato il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che ha subito ricordato il compleanno di Alberto Tomba, atleta del secolo assieme a Sara Simeoni, ed il genetliaco di Antonio Rossi, che ha condotto la consegna assieme a Diana Bianchedi ed Oscar De Pellegrin. Il numero ...

Malagò : "Il Coni istituzione unica" : 13.08 "Mi auguro che il Coni rimanga per sempre il comitato olimpico più importante che c'è nel mondo". Queste le parole di Giovanni Malagò alla premiazione dei Collari d'Oro al merito sportivo a Roma "Non avete tradito lo scudetto tricolore e i cinque cerchi-continua-, perchè mai in un anno olimpico invernale si sono ottenuti risultati così importanti a livello multidisciplinare e sportivo, e non solo ai Giochi di PyeongChang". "Il Coni non ...

Coni - l'orgoglio di Malagò : "Storia di grande successo che onora il Paese" : DIFESA - Giovanni Malagò è il padrone di casa e apre la mattinata rivendicando i merito dello sport azzurro e il suo ruolo storico nella vita sociale italiana. "Oggi più che mai ricordare cosa è ...

Malagò : 'La mia speranza è che il Coni rimanga il comitato olimpico più importante al mondo' : PANCALLI - 'Essere qui a ricevere questo tipo di onorificenza assieme al mondo olimpico, per noi del movimento Paralimpico significa esserci conquistati un pezzo di dignità' . Lo dice il presidente ...

Coni - l'orgoglio di Malagò : "Storia di grande successo. Noi istituzione unica" : Noi vogliamo alimentare lo sport di base e vogliamo che il Coni resti autonomo e diventi il migliore Comitato del mondo, non solo il più grande. Siamo convinti che la nostra riforma produrrà grandi ...

Coni : Malagò - istituzione che onora Paese : ANSA, - ROMA, 19 DIC - "Voglio ricordare cosa ha fatto il Coni, non dobbiamo avere paura del domani. Una storia di grande successo, che ha onorato il Paese come quasi nessuna altra istituzione, perché ...

Coni - la speranza di Malagò : “non dobbiamo avere paura del domani - ma ricordare il successo dello sport italiano” : Il capo dello sport italiano ha parlato in occasione della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro alla Sala delle Armi al Foro Italico “La speranza che ho nel cuore è che il Coni rimanga per sempre il Comitato olimpico più importante al mondo“. Così Giovanni Malagò ha concluso il suo intervento all’apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro alla Sala delle Armi al Foro Italico. “Oggi più che ...

Riforma Coni Malagò : "Sono incredulo..." : Io non vengo da Marte, capisco che governo abbiamo, ma è anche vero che le istituzioni continuano a sostenere una tesi: questa decisione politica funziona solo se c'è la collaborazione con il Coni ...