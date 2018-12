Sisma Etna | governo vuole sospendere mutui per i terremotati

Etna - terremoto Catania : “Il Sisma non è prevedibile - ma siamo sempre pronti all’intervento” : “siamo orgogliosi come Paese: noi ci siamo nell’emergenza e nella prevenzione. siamo sempre presenti e pronti a intervenire. E lo abbiamo fatto anche questa volta”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, alla conferenza stampa, in prefettura a Catania, sull’emergenza Etna, con i ministri Matteo Salvini e Luigi Di Maio. “Il Piano di protezione civile non prevede un piano per il ...

Sisma Catania - Salvini : la situazione dell'Etna è sotto controllo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Nel momento drammatico, gli esperti che stanno seguendo l'evolversi degli episodi sull'Etna ci dicono che la situazione sotto controllo: mi auguro che i cittadini catanesi ...

Terremoto Etna - l’anziano colpito dal Sisma a Di Maio : “80 anni di lavoro - ora ho perso tutto”. E lui lo consola : “Ottant’anni di lavoro, e ora è tutto finito. Ho perso tutto”. Così un abitante di Acireale, comune colpito dal sisma lo scorso 26 dicembre, al vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, che oggi ha visitato le zone del Catanese coinvolte dal Terremoto. “Non si preoccupi, vedrà che sistemeremo tutto” gli ha risposto il ministro del lavoro, che si è intrattenuto con l’uomo. “Nel Consiglio dei ministri ...

Dopo il Sisma è emergenza alloggi. L'Etna resta sorvegliato speciale : Il vicepremier Di Maio: domani CdM straordinario per dichiarare lo stato di calamità. Diminuisce sciame sismico e intensità dell'eruzione. Circa 370 gli sfollati. Nel pomeriggio vertice in prefettura -...

Etna - colonne di fumo.Sisma - scosse lievi : 8.10 Continua l'eruzione sull'Etna iniziata la vigilia di Natale anche se con un calo nell'energia.Dai crateri sommitali si alzano ancora intense colonne di gas e cenere lavica, legata all'attività stromboliana dei crateri. L'aeroporto internazionale di Catania continua ad essere operativo. Intanto la notte è trascorsa tranquilla dal punto di vista sismico con delle scosse di bassa energia. Dieci famiglie sono state fatte evacuare dalle loro ...

Etna - Sisma di magnitudo 4.8 nel Catanese : 28 feriti - oltre 600 sfollati : Un "evento unico", spiegano dall'Ingv, parlando del sisma che per la sua superficialità , l'ipocentro è stato calcolato a meno di un chilometro di profondità, ha sviluppato una grande energia, ...

Etna - Sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - Sisma di magnitudo 4.8 nel Catanese : crolli e feriti : Paura in Sicilia dove nella notte, alle 3.19, il Catanese è stato colpito da un forte sisma di magnitudo 4.8 con epicentro tra Viagrande e Trecastagni. Si tratta della scossa più violenta da quando è ...

Etna - Sisma nel Catanese : 600 sfollati |La Sicilia chiederà lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - Sisma di magnitudo 4.8 a Catania : feriti lievi - case crollate e tanta paura. 600 sfollati : Meno di 48 ore dopo l’inizio della fase parossistica dell’attività dell’Etna, nella notte una forte scossa di terremoto ha provocato paura, danni e ventotto feriti lievi nei paesi del versante orientale del vulcano, a nord di Catania. Alle 3,19 la scossa, molto forte, di magnitudo 4.8, che l’osservatorio etneo dell’Ingv di Catania ha localizzato a ...

Etna - Sisma nel Catanese : 600 sfollati - chiesto lo stato d'emergenza : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - Sisma nel Catanese : 28 feriti e crolli | Avvertita nuova scossa 2.8 : Magnitudo di 4.8 per la scossa avvenuta alle 3:18. Molti i danni alle abitazioni, una trentina di persone soccorse in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni.

Etna - forte Sisma dopo l'eruzione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Etna - terremoto Catania : l’analisi dell’esperto - ecco cosa può avere causato il Sisma magnitudo 4.9 : Il prof. Franco Ortolani, noto e apprezzato ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, oggi Senatore per il Movimento 5 Stelle, fa alcune considerazioni sul terremoto magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 sul versante orientale dell’Etna: “Il cerchio rosso, nelle figure allegate, individua schematicamente l’area epicentrale ...