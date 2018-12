Karlie Kloss e Joshua Kushner | è tempo di luna di miele

La top model Karlie Kloss sposa il cognato di Ivanka Trump : matrimonio top secret a New York : La super top sposa il businessman. Karlie Kloss , volto noto del mondo della moda e angelo di Victoria's secret , ha detto "sì" a Joshua Kushner, fratello di Jared e quindi cognato ...

