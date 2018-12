Gli NCC danno fuoco al manichino di Di Maio | “Pezzo di merda” VIDEO

La protesta deGli NCC e il tonfo di Wall Street : DALL'ITALIA “La tassa sugli enti di volontariato è sbagliata”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio: “Non possiamo cambiarla subito in manovra perché rischiamo l’esercizio provvisorio. Interverremo al primo provvedimento utile”. Il vicepremier Matteo Salvini ha garantito “l’impegno del governo

Manovra - nuova protesta deGli NCC a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

Roma - Gli NCC protestano contro il governo : “Toninelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

A Roma nuova protesta deGli NCC noleggio con conducente : nuova giornata di protesta degli Ncc, noleggio con conducente, provenienti da tutta Italia. A Roma si teme la paralisi del

Trasporti : protesta Ncc - domani a Roma Gli autisti del Sud : Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il Governo tutti gli autisti campani con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della ...

Napoli - la marcia su Roma deGli autisti Ncc : 'Legge assurda e incomprensibile' : Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il governo tutti gli autisti con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della Sicilia, ...

Noleggio auto - perché per Gli NCC la manovra mette a rischio il loro lavoro : Si fa sempre più acceso lo scontro tra il governo e gli ncc, ovvero gli autisti che forniscono un servizio di Noleggio auto con conducente. Dopo le proteste degli ultimi giorni contro la norma inserita nel maxiemendamento alla manovra che prevedeva il rientro in rimessa ad ogni corsa, poi stralciata per mancanza di coperture, nella notte tra sabato e domenica il governo ha emanato un nuovo decreto. Secondo il nuovo testo approvato dal consiglio ...

Come cambierà la legislazione per Gli NCC in Italia : Nove commi per disciplinare i Noleggi con conducente. Il decreto legge 'Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea' è stato approvato ieri sera in Consiglio dei ministri per ...

Ncc - slitta la stretta. SuGli investimenti scure da 5 miliardi : di Luca Cifoni Salta dal maxi-emendamento la mini-riforma del settore Ncc, noleggio con conducente,, che in queste ultime ore aveva infiammato gli animi sia della categoria interessata sia - per ...

Manovra - diventano decreto legge le misure suGli Ncc : Stralciati dalla Manovra, il governo reintroduce in parte nuovi limiti al servizio di autonoleggio con conducente. Con tassisti pronti a bloccare le città e conducenti Ncc che annunciavano ...

Salta la stretta promessa suGli Ncc. E Salvini perde il voto pure dei tassisti : La responsabilità politica se la prende il leghista Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia: 'La norma sugli Ncc è stralciata - spiega - perché è quantomeno dubbia dal punto di vista delle ...

Ncc - slitta la stretta. SuGli investimenti scure da 5 miliardi : di Luca Cifoni Salta dal maxi-emendamento la mini-riforma del settore Ncc, noleggio con conducente,, che in queste ultime ore aveva infiammato gli animi sia della categoria interessata sia - per ...

Ncc - slitta la stretta. SuGli investimenti scure da 5 miliardi : Salta dal maxi-emendamento la mini-riforma del settore Ncc, noleggio con conducente,, che in queste ultime ore aveva infiammato gli animi sia della categoria interessata sia - per opposte ragioni - di ...

Ncc - slitta la stetta. SuGli investimenti scure da 5 miliardi : di Luca Cifoni ROMA Salta dal maxi-emendamento la mini-riforma del settore Ncc, noleggio con conducente,, che in queste ultime ore aveva infiammato gli animi sia della categoria interessata sia - per ...