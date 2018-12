Concorso psicologo a Roma | educatore nido a Perugia e Varese | assistente sociale Matelica

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Dopo aver parlato delle ultime selezioni pubbliche per OSS e infermieri, andiamo a segnare nuovi concorsi e opportunità professionali disponibili in queste settimane in particolare per psicologi, educatori asilie assistenti sociali.I bandi, tutti in scadenza nel mese di gennaio, verranno svolti presso l'ASL6 per il ruolo di, al Comune die a quello di Olgiate Olona (provincia di) per la professione di, e presso il Comune di(Macerata) per il ruolo di...