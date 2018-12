App per copiare testo da PDF su smartphone

Quarta edizione del Natale Musicale Dianese. Appuntamenti da non perdere a Diano Marina : Tre sono gli Appuntamenti della rassegna Natale Musicale Dianese , giunta alla Quarta edizione. Tre spettacoli proposti all'interno del programma delle manifestazioni natalizie 2018-2019 di Diano Marina dall' Associazione Amici della Musica del Golfo Dianese in collaborazione con l' Amministrazione ...

Il GiAppone riapre la caccia alle balene per uso commerciale : Il 2019 è l'anno in cui il Giappone ricomincia a ...

Presunti Appalti pilotati in Calabria - il governatore Oliverio indagato per corruzione : L'avviso di garanzia nell'ambito della stessa inchiesta per la quale il presidente ha ricevuto l'obbligo di dimora il 17 dicembre

Porto San Giorgio. Prosegue il Natale d'Incanto - tutto pronto per un altro weekend ricco di Appuntamenti. E intanto Manuela Arcuri visita il ... : L'ultimo fine settimana del 2018 sarà all'insegna della musica e degli spettacoli a Porto San Giorgio. La parte centrale del programma del Comune 'Natale d'Incanto' include infatti una serie di appuntamenti in previsione dell'arrivo del nuovo anno. Sabato 29 dicembre ...

Come inviare un messaggio a più persone con WhatsApp : Spesso e volentieri è necessario inviare lo stesso messaggio a più persone. Per evitare di perdere tempo a scrivere più volte lo stesso testo o a copiare ed incollare in tutte le chat necessarie, è leggi di più...

Sci di fondo - Tour de Ski 2019 : le speranze e gli obiettivi degli italiani in ciascuna delle sette tAppe. Federico Pellegrino e De Fabiani all’assalto : Si avvicina il debutto dell’edizione 2019 del Tour de Ski, inserito all’interno del calendario della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Le speranze di far risultati di primo livello, per quanto riguarda i colori italiani, sono riposte in maniera pressoché totale su due nomi: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Pellegrino, in questa stagione, ha già colto un primo e un secondo posto nelle due sprint a tecnica libera in ...

Il GiAppone riprende la caccia alle balene per scopi commerciali : un massacro senza regole - VIDEO : ... 'È chiaro che il governo sta cercando di nascondere questo annuncio alla fine dell'anno, lontano dai riflettori dei media internazionale, ma il mondo lo vede per quello che è'. 'La strada è quella ...

La Gazzetta del Mezzogiorno - un Appello per salvarla : prenotate la copia del 29 dicembre : Quello de La Gazzetta del Mezzogiorno di Puglia e Basilicata è il primo caso nel quale un giornale che ha 130 anni (appena compiuti) rischia di finire nel baratro perché la maggioranza del suo pacchetto azionario è stata sequestrata e confiscata. Come qualcuno ricorderà, l’azionista di maggioranza Mario Ciancio Sanfilippo è stato accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. E alla Gazzetta sono arrivati dei commissari che evidentemente ...

Manovra - l’allarme di Mattarella per un via libera a tAppe forzate : Definire il presidente «preoccupato» sarebbe banale: solo chi non lo conosce può credere che, dopo avere insegnato il diritto parlamentare e averlo praticato in altre epoche da ministro per i Rapporti col Parlamento, Mattarella rimanga insensibile davanti a un Senato messo sotto le suole, costretto a votare una legge di Bilancio che nessuno aveva l...

Ass. Di Gioia : "Approvato l'emendamento per facilitare gli espianti in zona infetta da xylella fastidiosa" : Stiamo continuando a lavorare in ossequio alle indicazioni che ci vengono da Bruxelles e secondo i canoni che la scienza ci impone. E siamo anche fiduciosi per via delle risorse che presto ci ...

Vuelta a España 2019 - il percorso e le 21 tAppe ai raggi X. Le stellette di difficoltà : La Vuelta a España 2019 vedrà i corridori sfidarsi per la conquista della maglia rossa attraverso 21 tappe, con un totale di 3272 chilometri da percorre. Il terzo grande giro della stagione scatterà sabato 24 agosto da Torrevieja con una cronometro a squadre e si concluderà domenica 15 settembre con la consueta passerella finale sulle strade di Madrid. Non mancherà lo spettacolo con otto arrivi in salita, una cronometro individuale e anche ...

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tAppe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...