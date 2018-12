Papa | Da S Stefano imparare ad affidare la propria vita a Dio e perdonare i persecutori

Papa : Santo Stefano ci insegna perdono : 12.20 Impariamo a perdonare come Santo Stefano. A essere uomini e donne capaci di perdono. E' l'appello rivolto da Papa Francesco ai fedeli riuniti in piazza San Pietro prima dell'Angelus. "Siamo chiamati -ha detto- ad imparare da lui a perdonare, sempre: il perdono allarga il cuore, genera condivisione, dona serenità e pace. Il proto-martire Stefano ci indica la strada da percorrere nelle relazioni interpersonali in famiglia, nei luoghi di ...

Dopo il ricovero del papà - Belen torna in pubblico : prima con Stefano poi ad un gala : Quello che è successo a suo padre Gustavo, sembra non aver fermato la vita frenetica di Belen Rodriguez. Proprio nel giorno in cui tutti i siti hanno riportato il gossip sul ricovero dell'argentino Dopo uno sfogo che ha avuto dal balcone, la soubrette è riapparsa in pubblico in due occasioni molto speciali. Nel pomeriggio, la 34enne ha partecipato alla recita di Natale del figlio Santiago assieme all'ex marito Stefano De Martino; mentre la sera, ...

Grande Fratello Vip : Stefano Sala potrebbe diventare papà - ma non lascia la casa : In questa terza edizione del Grande Fratello Vip non mancano di certo i colpi di scena. Secondo una recentissima indiscrezione, Stefano Sala presto diventerà papà. Pare, infatti, che Sala sia stato messo in contatto telefonico con la sua fidanzata Dasha e che sia stata proprio lei ad annunciargli questa bella notizia. Per lei, questo sarebbe il secondo figlio, poichè ha già una figlia, nata da una precedente relazione. La relazione con Benedetta ...

Napoli-Chievo - Stefano Sorrentino a casa di papà Roberto : Gli anni d’oro delle giovanili del Napoli Una sola volta. In panchina, a 21 anni. Mancava Carmignani, assente Favaro, le gerarchie dicevano prima Fiore e poi lui, quarto potenziale portiere del Napoli ma titolare, a partite alterne, tra i pali della Primavera azzurra. Lui è Roberto Sorrentino, classe 1955, e quando il “Napolino” di Rosario Rivellino vince il Trofeo di Viareggio nel 1975 è titolare al pari di Pasqualone Fiore, ...

Grande Fratello Vip 2018 : Stefano Sala papà bis - la fidanzata Dasha è incinta? : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica, Pillole di gossip, ha svelato, forse, un segreto che potrebbe cambiare definitivamente il percorso di vita (e, non solo, all'interno della casa) di uno dei concorrenti più amati dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip'. Secondo i rumours, Stefano Sala potrebbe diventare padre per la seconda volta. Si legge: Stefano Sala, 28, sta riscuotendo Grande ...

Stefano De Martino da papà single vorrei adottare un bambino : Stefano De Martino ha un desiderio: «Voglio adottare un bambino», durante un’intervista al programma “Rivelo” di Real Time, avrebbe portato alla luce una parte della sua sfera intima poco conosciuta. Il ballerino di Amici ha precisato la natura del suo legame con l’eterna “quasi fidanzata” Gilda Ambrosio e avrebbe svelato il desiderio di adottare un bambino da papà single. «Santiago – avrebbe spiegato De Martino ...

