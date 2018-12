Con questo microscopio per smartphone ti sentirai un ricercatore

Questo fotografo combina immagini storiche Con fotografie del presente... il risultato è un viaggio nel tempo! : La serie fotografica Ghost of History realizza immagini storiche unite a fotografie recenti, con l'obiettivo di dimostrare che il passato non è poi così lontano e che il mondo è a malapena cambiato . ...

SContro al Senato sulla Manovra - Malpezzi - Pd - : 'Questore Bottici mi ha messo le mani addosso' : Tensione e Scontro fisico in Aula al Senato dove è atteso il voto di fiducia alla Manovra: la senatrice Pd Malpezzi ha denunciato di essere stata aggredita dal questore M5s Laura Bottici. 'Mi ha messo ...

Sci alpino - Giuliano Razzoli : 'Sono soddisfatto ma questo risultato è solo l'inizio'; Manfred Moelgg : 'Un risContro fondamentale per la mia ... : Lo svizzero Daniel Yule vince inaspettatamente lo slalom di Madonna di Campiglio e conquista il primo successo nella Coppa del Mondo di sci alpino. Alle sue spa

Sci alpino - Giuliano Razzoli : “Sono soddisfatto ma questo risultato è solo l’inizio”; Manfred Moelgg : “Un risContro fondamentale per la mia stagione” : Lo svizzero Daniel Yule vince inaspettatamente lo slalom di Madonna di Campiglio e conquista il primo successo in Coppa del Mondo. Alle sue spalle giunge l’austriaco Marco Schwarz, staccato di 34 centesimi. Terzo è Michael Matt con un ritardo di 50 centesimi. I due grandi rivali attesi sulle nevi italiane l’austriaco Marcel Hirscher ed il norvegese Henrik Kristoffersen escono di scena in maniera del tutto inaspettata, stravolgendo il ...

Belen Rodriguez - la cena di famiglia Con papà Gustavo dopo il malore : 'Aff*** questo 2018' : cena di Natale in famiglia per Belen Rodriguez , con un pizzico di rabbia e amarezza. La showgirl argentina ha festeggiato con la dinastia al gran completo: la sorella Cecilia Rodriguez e il fidanzato ...

Marco Travaglio silura BerlusConi : “E’ un delinquente - avrebbe l’ergastolo Con le leggi di questo governo” : Marco Travaglio il direttore del fatto, silura Silvio Berlusconi, chiamandolo delinquente. Inoltre spiega che con le leggi del nuovo governo, oggi avrebbe 50 processi e sicuramente l’ergastolo Il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio batte il proprio record di insulti e invettive manettare contro Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale di giovedì 20 dicembre scrive della Spazzacorrotti e inanella una serie di “perle” ...

Marco Travaglio silura BerlusConi : “E’ un delinquente - avrebbe l’ergastolo Con le leggi di questo governo” : Marco Travaglio il direttore del fatto, silura Silvio Berlusconi, chiamandolo delinquente. Inoltre spiega che con le leggi del nuovo governo, oggi avrebbe 50 processi e sicuramente l’ergastolo Il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio batte il proprio record di insulti e invettive manettare contro Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale di giovedì 20 dicembre scrive della Spazzacorrotti e inanella una serie di “perle” ...

Manovra - Di Maio : “Legge scritta da Bruxelles? Non ci sto a questo racConto. Si sta realizzando Contratto di governo” : “Non ci sto a questo racconto per cui questa legge di bilancio è stata scritta da Bruxelles“. Lo ha detto Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook. “Questa è la legge di bilancio che tiene dentro il contratto di governo, che si sta realizzando. Ai cittadini dico: parlatene, perché nessuno ce lo riconoscerà. Tutti gli altri in passato ci hanno preso per i fondelli”, rimarca il vicepremier e leader M5s, che poi ha ...

Palo - la rivolta dei cittadini Contro gli incivili : 'Questo non è un cassonetto. Fate la raccolta differenziata' : Cestini utilizzati come cassonetti: a Palo del Colle scatta la protesta. Succede in viale della stazione dove da diversi giorni uno dei bidoncini posizionati lungo il marciapiede viene quotidianamente ...

Il Questore di Catanzaro ha inContrato i rappresentanti dei locali di pubblico spettacolo per parlare di sicurezza in vista di Capodanno : ... per discoteca, ecc.: rispettare le prescrizioni indicate in licenza e dettate dalla Commissione Locale di Vigilanza sui pubblici spettacoli, in particolare non superare le presenze consentite, avere ...

Asia Argento shock al Concerto di Salmo : “Do 20mila euro a questo ragazzo per ficcarmelo dentro…” : Asia Argento torna a far parlare di se, questa volta al concerto di Salmo dove si presenta con una valigia piena di soldi Asia Argento si è fatta notare in occasione del concerto tenuto da Salmo al Palalottomatica di Roma domenica scorsa. L’attrice, infatti, è salita sul palco con una valigetta piena di soldi in mano e ha rivelato: Io ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro. Voi accettereste? Il rapper ha aperto e ...

Stefano De Martino Confessa faccio questo lavoro per soldi : In un’intervista rilasciata al settimanale “Vanity Fair” Stefano De Martino ha confessato una verità che riguarda lui e tanti ragazzi che si affacciano nel mondo dello spettacolo cercando di costruire una carriera con sacrifici e tanta gavetta:“faccio questo lavoro per soldi. Se domani scoprissi che vendere gomme all’ingrosso mi fa guadagnare di più e vivere bene, io farei molto volentieri a meno della fama. Mi diverte, riesco a gestirla, ci ...

Mieloma multiplo : forse ad una svolta la lotta Contro questo cancro : Con oltre 5.000 nuovi casi ogni anno, con un’età media di 68 anni e in lieve prevalenza uomini, il Mieloma multiplo continua ad essere un tumore che spaventa e che viene affrontato con chemioterapia, radioterapia e trapianto, autologo o eterologo, di cellule staminali. Importanti novità arrivano da San Diego dove nei primi giorni di dicembre si è svolto il 60-esimo meeting dell’American Society of Hematology. Il tallone di Achille del Mieloma Si ...

Clima - Cop24 : Terra e scienza sConfitte dagli Usa e altri produttori di greggio. “Entro questo secolo - 3-4 gradi in più” : Hanno perso i cittadini e il pianeta, ma dalla Cop24 esce al momento sconfitta anche la scienza. La conferenza internazionale sul Clima si è chiusa infatti con un documento che rimanda al futuro impegni più ambiziosi, in barba all’appello drammatico ad agire lanciato a ottobre dal panel di scienziati delle Nazioni Unite (Ipcc). A Parigi nel 2015 gli Stati avevano firmato un accordo per mantenere il riscaldamento Climatico entro i 2 gradi ...