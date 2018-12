Samp | Quagliarella rinnova fino a 2020

Sampdoria-Quagliarella - Natale con rinnovo : avanti fino al 2020 : Nel giorno del Natale arriva l'ufficialità del prolungamento dell'attaccante blucerchiato. Sfuma insomma la pista Milan

Sampdoria - regalo di Natale ai tifosi : ufficiale il rinnovo di Quagliarella : Tempo di Natale, diventata ormai una festa consumistica. Corsa all'ultimo minuto, strade affollate, negozi stracolmi e casse straripanti. È questo lo scenario che si va sempre più delineando verso il ...

Sampdoria - Quagliarella rinnova : contratto fino al 2020 : GENOVA - Bel regalo di Natale per i tifosi della Sampdoria. La società blucerchiata ha infatti ufficializzato sul proprio sito il rinnovo del contratto di Fabio Quagliarella fino al 30 giugno 2020: lo ...

Sampdoria - Quagliarella rinnova il suo contratto fino al 2020 : che regalo di Natale per i tifosi : Il loro personale regalo di Natale, i tifosi della Sampdoria lo hanno trovato questa mattina sul sito ufficiale del club blucerchiato: Fabio Quagliarella , trascinatore della squadra di Giampaolo e ...

Ufficiale : Quagliarella rinnova con la Sampdoria : ROMA - Un regalo reciproco proprio il giorno di Natale: Quagliarella e la Sampdoria ancora insieme fino al 2020. L'annuncio è arrivato via social e ha reso felici tutti i tifosi blucerchiati che nei ...

La Sampdoria blinda Quagliarella - ufficiale il rinnovo : Momento incredibile per l’attaccante Fabio Quagliarella, il calciatore sta trascinando i blucerchiati con gol e grandi prestazioni, la Sampdoria ha deciso così di rinnovare il contratto. “Il presidente Massimo Ferrero, l’U.C. Sampdoria e Fabio Quagliarella brindano al prolungamento del contratto del capitano fino al 30 giugno 2020. Buon Natale a tutti. Vi aspettiamo domani allo stadio per Sampdoria-Chievo Verona“. Con questo annuncio ...

Ufficiale : Quagliarella ha rinnovato con la Samp : L'annunciato prolungamento del contratto adesso è Ufficiale. Fabio Quagliarella sarà un giocatore della Samp fino al giugno 2020. Lo ha comunicato il club blucerchiato, che ha voluto mettere sotto l'...

Sampdoria - arriva il regalo di Natale di Quagliarella ai tifosi : Fabio Quagliarella e la Sampdoria hanno voluto impacchettare un regalo per i propri tifosi proprio in questo 25 dicembre “Il presidente Massimo Ferrero, l’U.C. Sampdoria e Fabio Quagliarella brindano al prolungamento del contratto del capitano fino al 30 giugno 2020. Buon Natale a tutti. Vi aspettiamo domani allo stadio per Sampdoria-Chievo Verona“. Con questo annuncio in chiave natalizia, il club doriano ha augurato buon ...

Quagliarella al Milan? Tutta la verità sulla trattativa dal ds della Sampdoria Osti : Fabio Quagliarella è finito nel mirino del Milan in vista della sessione di mercato invernale, la Sampdoria valuta il da farsi Fabio Quagliarella piace al Milan come centravanti di scorta nel 4-4-2 disegnato da Gattuso, la Sampdoria ha ricevuto una prima proposta dai rossoneri, ed il ds del club doriano Osti ha fatto il punto sulla trattativa. “C’è la volontà di Fabio di proseguire con noi e la volontà della Samp di andare avanti con ...

La Sampdoria stende il Parma - 2-0 - . Ci pensano Caprari e Quagliarella : Genova - Regge un tempo il fortino del Parma che cade a Genova sotto i colpi della coppia Caprari - Quagliarella, quest'ultimo arrivato alla nona rete stagionale. Blucerchiati letteralmente padroni ...

Sampdoria Parma - Quagliarella in gol : è il settimo nelle ultime 6 partite giocate : Destro, sinistro, tacco, testa. Fabio Quagliarella continua a segnare in tutti i modi e trascina la Sampdoria in zona Europa, a un passo dal Sassuolo e a sole tre lunghezze da quel sogno grandissimo ...

Sampdoria : Quagliarella fino al 2020 : L'annuncio l'ha dato Giampaolo in conferenza stampa, ma la Gazzetta dello Sport ha aggiunto un dettaglio importante: Fabio Quagliarella rinnoverà con la Sampdoria e la durata del contratto sarà di un anno e mezzo con la naturale scadenza che slitta al 30 giugno 2020.

Sampdoria - Ferrero blinda Quagliarella : "Tutto fatto per il rinnovo" : Sampdoria e Fabio Quagliarella avanti insieme. L'attaccante, infatti, ha rinnovato il contratto con i blucerchiati fino al 2020. Ad annunciarlo è stato il presidente Massimo Ferrero dopo l'ennesima ...

Serie A - Sampdoria-Parma 2-0 : gol di Caprari e Quagliarella : Finisce 2-0 la partita tra Sampdoria e Parma con i gol degli attaccanti Caprari e Quagliarella, entrambi nel secondo tempo. Dopo una prima frazione di studio e priva di emozioni, sul terreno del ...