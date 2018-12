Meteo | clima mite a Natale e macaja a Santo Stefano

Best Climate Solutions Award ai presentatori Meteo anti-bufala : Lotta alle fake news e giornalismo nel Sud del Mondo sono il cuore dei progetti che hanno ricevuto la menzione speciale della giuria del premio . L'edizione 2018 di Best Climate Solutions , la ...

Global Climate Risk Index 2018 : il 2017 l’anno con i maggiori danni Meteo rologici mai registrati : Secondo il Global Climate Risk Index 2018 , il rapporto annuale di Germanwatch che stima i costi delle condizioni meteo estreme per ogni Paese, il 2017 è stato l’anno con i maggiori danni meteorologici mai registrati , caratterizzato da cicloni tropicali particolarmente distruttivi. Porto Rico è in cima alla lista dei Paesi più colpiti lo scorso anno, anche e soprattutto a causa dell’uragano Maria. Gli Stati Uniti si sono classificati ...

Meteo - clima invernale in agguato : forte maltempo porterà improvviso crollo termico : Secondo gli esperti Meteo un ciclone atlantico sta per raggiungere le regioni meridionali della penisola portando un'altra forte ondata di maltempo che determinerà un improvviso crollo termico. Valori massimi in caduta libera: il risveglio di mercoledì sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero.Continua a leggere