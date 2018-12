Le polemiche sulla manovra non sono affatto finite : Infuriano ancora le polemiche sulla manovra e nel frattempo Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a confrontarsi sulle misure cardine per Movimento 5 stelle e Lega. Il primo spiega che il reddito di cittadinanza "dovrebbe modellarsi come quello della Regione Lombardia, un inserimento vero al lavoro vero. I risultati positivi raggiunti in Lombardia spero possano essere raggiunti in tutta Italia. Stiamo mettendo paletti per evitare i ...

Nudi sulla cima della piramide di Cheope : polemiche in Egitto per le immagini hard del fotografo danese : Polemica in Egitto per un video pubblicato online da un turista e fotografo danese Andreas Hvis, che sui social ha diffuso un video in cui sale sulla piramide di Cheope (inclusa nelle sette meraviglie del mondo antico) insieme a una ragazza. Ma non solo: negli ultimi secondi la giovane (ripresa di spalle) si spoglia. Il ragazzo ha poi pubblicato una foto di loro due, Nudi, impegnati in un rapporto sessuale proprio sulla cima della piramide. ...

Manovra - fiducia alla Camera. Di Maio : 'Tria resta'. Dall'Osso lascia M5s e va in FI - polemiche sulla penale che dovrebbe versare al ... : ... il ministro dell'economia appare isolato, ma si lavora per ricomporre lo strappo e per evitare le dimissioni del ministro durante la fase di approvazione della Manovra, con l'economia tornata al ...

Ridicoli risarcimenti in Fallout 76 per placare le polemiche sulla Power Armor Edition : Fallout 76 è finito al centro di nuove polemiche a causa della Collector’s Edition. Dopo le scuse di Bethesda continuano ad arrivare nuovi problemi, come se non bastassero quelli riferiti ai bug che stanno infestando il gioco. Questa volta i giocatori hanno fatto sapere che la borsa che si trova all'interno della Power Armor Edition di Fallout 76 è in nylon: la cosa ha scatenato le proteste degli utenti, anche perché ritengono che la ricompensa ...

Salvini sicuro : 'Li prenderemo tutti'. Le polemiche sulla sicurezza a Roma : Le critiche della Lega allarmano i Cinquestelle. Di Maio interviene invocando maggiori poteri per il sindaco con un emendamento al decreto sicurezza -

Ancora polemiche sulla festa di Fedez al supermercato : Ancora non si spengono le polemiche sulla festa scandalo dei Ferragnez nel supermercato. Spuntano video social che mostrano i retroscena, alcune immagini spariscono dalla Rete, partono le scuse di tutti, gli amici non vedono l’ora che trascorrano le 24 ore delle storie e che tutto cada nel dimenticatoio. Ma il labiale di un video in cui Fedez e Chiara, per correre ai ripari, dicono: “Diciamo che va tutto in beneficenza?” fa il ...

Fedez - dopo le polemiche sulla festa di compleanno - disattiva Instagram e poi ci ripensa : Fedez ha reagito in modo drastico alla polemica che ha coinvolto lui e la sua famiglia nelle scorse ore: dopo essere stato accusato di ostentare ricchezza e sprecare cibo buono durante la sua festa di compleanno in un supermercato, il cantante ha deciso di sparire dai social network. [VIDEO]Pochi minuti fa, alcuni attenti fan del rapper si sono accorti che il suo account Instagram non era disponibile: il ragazzo pare sia stato costretto a ...