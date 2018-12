India | uomo sorpreso a violentare una mucca

India - sposa un uomo di casta inferiore : donna bruciata viva dal padre : Una terribile tragedia si è verificata ieri in India, precisamente a Kalamadugu, un villaggio dello Stato del Telangana. Secondo quanto si apprende dalla stampa Indiana, pare che una ragazza di soli 22 anni avesse sposato da poco un uomo, ma lo stesso non sarebbe stato gradito proprio alla famiglia di quest'ultima. Il padre della donna ha deciso di porre fine quindi alla sua esistenza, bruciandola viva. Per il fatto tre persone sono state ...

India - sposa un uomo di un’altra casta : i genitori la bruciano viva : I fatti sarebbero avvenuti a Kalamadugu, un villaggio nel distretto di Mancherial. La polizia ha arrestato la madre e il padre della vittima, oltre a due amici, loro complici. P Anuradha sarebbe stata picchiata selvaggiamente e poi bruciata viva.Continua a leggere

India : uomo non mette il bagno in casa - la figlia di 7 anni lo fa arrestare : Arriva dall' India una notizia che, nella sua atipicità, rende egregiamente l'idea di quanto possa essere grave una delle problematiche che più affliggono il Paese di Gandhi, la scarsità dei servizi ...

Lo show di Beyoncé al matrimonio di Isha Ambani - la figlia dell’uomo più ricco dell’India (video) : Beyoncé al matrimonio di Isha Ambani, la figlia dell’uomo più ricco dell’India, per uno show esclusivo alla festa pre nozze. L’artista americana si è esibita in occasione del matrimonio della figlia di Mukesh, l’uomo più ricco dell’India, e ha pubblicato alcuni post sul suo profilo ufficiale di instagram con foto e video dello show, condividendo con il pubblico alcuni momenti della serata. Vestita con abiti ispirati alla tradizione ...

Beyoncé ha cantato al party pre-matrimoniale della figlia dell’uomo più ricco d’India : Più #Riccanza di così! The post Beyoncé ha cantato al party pre-matrimoniale della figlia dell’uomo più ricco d’India appeared first on News Mtv Italia.

India - uomo scommette e perde il figlio di 3 anni : condannato a 50 piegamenti addominali : Da Bihar, Stato dell'India nord-orientale, arriva una storia surreale ed agghiacciante: un padre ossessionato dal gioco d'azzardo, Santosh Kumar, dopo aver dilapidato un patrimonio è arrivato a scommettere - e perdere - anche suo figlio, un bambino di soli 3 anni. Nonostante la gravità del suo gesto, il padre irresponsabile è stato punito solo con 50 piegamenti. La notizia è stata diffusa la scorsa settimana da numerosi media Indiani. La ...

Uccisa in India la tigre mangia uomini - attirata anche con noto profumo per uomo : Per catturare l'animale selvatico, sospettato di avere ucciso almeno 13 persone, erano state installate più di cento trappole oltre a sagome di cavalli e capre. Per attirarla in trappola addirittura erano state sparse bottiglie intere di profumo di Calvin Klein. Alla fine la tigre è stata Uccisa dai ranger a fucilate.Continua a leggere