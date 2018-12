Cagliari | contro il Genoa con una maglia speciale

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Serie A : facile vittoria Lazio contro il Cagliari - 22 dicembre 2018 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Serie A: facile vittoria Lazio contro il Cagliari. Vienna, sparatoria al ristorante: un fermato , 22 dicembre 2018,

Lazio : la partita scacciacrisi è contro il Cagliari : La crisi aleggia stabilmente dalle parti di Formello. La sconfitta dell’Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta è solo l’ultima delle partite deludenti giocate dai biancocelesti. Quattro pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque rappresentano un percorso quasi fallimentare per una squadra che ha l’ambizione di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Tutti i meccanismi sembrano non ...

Lazio - caso Leiva : nuovo stop in allenamento - in dubbio contro il Cagliari : nuovo stop per Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio non ha terminato l'allenamento pomeridiano, lasciando il campo con 20 minuti di anticipo rispetto ai compagni. L'ex Liverpool sente ancora ...

Cagliari - Maran : 'Abbiamo fatto la partita contro un grande Napoli - poi sfortuna e infortuni' : Rolando Maran, allenatore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo il ko col Napoli: 'Il rammarico sta nel non aver portato a casa un risultato positivo. Abbiamo dato tutto, facendo la partita che volevamo. Abbiamo creato con coraggio, senza concedere ...

Serie A Cagliari - Maran : «Contro il Napoli senza paura» : Cagliari - " Affrontare il Napoli non deve impaurirci, ma dev'essere uno stimolo a fare di meglio". Così Rolando Maran nella conferenza stampa di presentazione della gara contro i partenopei. Queste ...

Serie A Cagliari - Maran in emergenza contro Napoli e Lazio : Cagliari - E' arrivata la squalifica di due giornate sia per Srna che per Ceppitelli espulsi sabato sera alla Sardegna Arena contro la Roma. Ma la vera doccia gelata per il Cagliari è stato il ...

Panatta-Cagliari - furia sarda contro l’ex tennista : CAGLIARI ROMA 2-2, PANATTA: “SAU SORCIO NERO”– Il pareggio tra Cagliari e Roma di sabato scorso ha avuto uno strascico di polemiche che andato ben oltre l’immaginabile. Come era previsto, il caos in cui sono piombati i giallorossi ha portato la società a optare per il ritiro forzato a Trigoria. Soluzione già vista lo scorso […] L'articolo Panatta-Cagliari, furia sarda contro l’ex tennista proviene da Serie A News Calcio - ...

Il Cagliari pareggia con la Roma - Panatta contro Marco Sau : “La palla è passata in mezzo a tutti ed è arrivato ‘sto sorcio” : Un gol di Marco Sau al 95° minuto ha permesso al Cagliari di pareggiare contro la Roma, una rimonta sorprendente considerando che i sardi erano rimasti in nove dopo una doppia espulsione e che la squadra di Di Francesco era in vantaggio per due reti a zero fino all’84° minuto. Una vera e propria beffa che ha creato molta agitazione intorno alla squadra della Capitale, con i tifosi furiosi per la crisi giallorossa. Argomento che finisce al ...

Offese a Sau - il Cagliari contro Adriano Panatta : “un campione solo quando giocava” : Adriano Panatta al centro di un vero e proprio caso a seguito della rete di Sau di ieri in Cagliari-Roma, il club sardo ribatte dopo le parole del tennista “Insultare Marco Sau è un’offesa al nostro bomber e a tutti i sardi. Panatta campione solo quando giocava“. Reazione veemente da parte del Cagliari contro l’ex tennista Adriano Panatta, reo d’aver insultato Sau a seguito della rete contro la Roma di ...

Disastro Roma! Da 0-2 a 2-2 contro un Cagliari che non molla mai : per Di Francesco è una disfatta totale : Il Cagliari privo di Pavoletti ha pareggiato in casa contro una Roma che ha sprecato un doppio vantaggio facendosi recuperare nella ripresa La Roma ha pareggiato contro il Cagliari, un 2-2 che potrebbe allontanare ulteriormente i giallorossi dalla zona Champions League, in attesa delle gare di Lazio e Milan. Questa sera i giallorossi hanno giocato una gara dai due volti. Un grandissimo primo tempo ha indirizzato l’incontro, con due ...

Cagliari-Roma LIVE : giallorossi in controllo [VIDEO] : 65′ – Esce Padoin ed entra Pajac: Maran vuole più spinta sulla sinistra. 63′ – Incontenibile Kolarov! Dopo una progressione nella metà campo avversaria costringe Faragò a fargli fallo. 61′ – Zaniolo! Sulla ripartenza conseguente il centrocampista della Roma impegna severamente Cragno, costretto al tuffo e alla deviazione in corner. 61′ – Farias! Altro tiro da fuori: stavolta Olsen ...

Roma - Pellegrini : nuova lesione al flessore destro. Out contro Cagliari e Plzen : Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini : il centrocampista era tornato in campo ieri dopo l'infortunio muscolare rimediato contro l'Udinese , ma alla fine della seduta ha accusato un nuovo dolore sempre al ...

Contro il Cagliari senza emozioni - il Toro non supera l'ennesimo esame di maturità : L'inContro tra Cagliari e Torino, valido per la 13/a giornata di Serie A, è finito zero a zero con poche emozioni. Scivola via così l'ennesimo esame di maturità che i granata non riescono a superare. ...