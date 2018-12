"A Natale pochi banchettano lautamente - troppi non hanno pane per vivere" : È iniziata nella Basilica di San Pietro la solenne liturgia della notte di Natale. Preceduto da cardinali e vescovi, Papa Francesco ha attraversato la navata centrale per dare inizio al rito. Gremita da 5mila fedeli, la Basilica per la prima volta risplende di nuova luce grazie a 780 apparecchi appositamente costruiti che utilizzano più di 100mila led. "Il sistema così composto risparmia ...

Davide Mengacci : “Non passerò il Natale con Rudy Zerbi. Lui ha figli sparsi in tutta Italia e a Milano - dove vivo io - viene pochissimo” : “Rudy ha figli sparsi in tutta Italia, lavora a Roma e a Milano, dove abito io, viene pochissimo. Di solito arriva il weekend, quando sono in giro per l’Italia a lavorare. E ciò rende difficile la frequentazione”. Parole di Davide Mengacci che al settimanale Nuovo ha raccontato del tentativo di ricostruire un rapporto con il figlio, Rudy Zerbi. Ma qual è stato il momento in cui Zerbi ha scoperto di essere figlio di Mengacci? “È ...

Il ministro Bussetti al Cittadino : «Ecco perché chiedo alle scuole di dare pochi compiti per Natale» : Il ministro all'Istruzione Marco Bussetti risponde direttamente al Cittadino sulla richiesta di dare meno compiti agli studenti nelle vacanze di Natale: «Un periodo di riposo per stare in famiglia e ...

Natale e Capodanno alle Grotte di Onferno - a pochi km da San Marino : ... il calendario dell'inverno 2018-2019 I 10 luoghi meno noti d'Italia che valgono un viaggio Le piste da sci più economiche del mondo I video più visti Nuovo regolamento sui bagagli Ryanair: cosa è ...