Un nuovo render di Huawei P30 Pro mostra quattro fotocamere posteriori e zoom ottico 10x

L'amica geniale 2 : la serie tv prenderà spunto da 'Storia del nuovo cognome' : La serie tv “L’amica geniale” con una media di oltre sette milioni a spettatori a puntata ha conquistato nel giro di poco tempo il pubblico italiano. L’ultima puntata s’è conclusa martedì 18 ottobre e gli spettatori saranno premiati dallo staff che sta già lavorando per la seconda stagione televisiva. Il racconto è tratto dai romanzi della scrittrice napoletana Elena Ferrante che ha concluso il primo capitolo con le puntate “I fidanzati” e “La ...

Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo : Nelle scorse ore è apparsa in Rete una nuova immagine rendering che potrebbe mostrarci il Samsung Galaxy S10 sia frontalmente che posteriormente L'articolo Samsung Galaxy S10 si mostra in un nuovo render con tripla fotocamera e foro nello schermo proviene da TuttoAndroid.

Sophie Kasaei ha raccontato come ha trovato il nuovo fidanzato e c’è da prendere nota : "Ho trovato il coraggio..." The post Sophie Kasaei ha raccontato come ha trovato il nuovo fidanzato e c’è da prendere nota appeared first on News Mtv Italia.

Asus ZenFone Max Pro M2 si mostra in un nuovo render - online anche le possibili specifiche tecniche : Compare online l'Asus ZenFone Max Pro M2 in un render che mostra sia la parte frontale che quella posteriore, pubblicata anche la possibile scheda tecnica. L'articolo Asus ZenFone Max Pro M2 si mostra in un nuovo render, online anche le possibili specifiche tecniche proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy F svelato dai fornitori e da un nuovo render : Un nuovo render ci mostra lo smartphone pieghevole Samsung, del quale scopriamo nuovi dettagli grazie all'analisi dei fornitori di Samsung. L'articolo Samsung Galaxy F svelato dai fornitori e da un nuovo render proviene da TuttoAndroid.

Il web si scatena : lo spazzolone alla Trump per rendere il WC “grande di nuovo” : Che Donald Trump non stesse “simpatico” proprio a tutti era già cosa nota, ma ultimamente circola in rete un altro eclatante esempio. Sarà anche il Presidente degli Stati Uniti d’America, ma qualcuno gli ha trovato un nuovo impiego. Questo originale spazzolone per il water ispirato al presidente è venduto online su esty.com, forse nella speranza di rendere il WC “grande di nuovo”. Il popolare prodotto presenta un adattamento del volto di Trump, ...

I BTS hanno raggiunto un nuovo record che ti renderà orgoglioso : ecco di cosa si tratta : Inarrestabili! The post I BTS hanno raggiunto un nuovo record che ti renderà orgoglioso: ecco di cosa si tratta appeared first on News Mtv Italia.

Gearbox sta lavorando a un nuovo franchise che "sorprenderà e delizierà i giocatori di tutte le età" : Borderlands è probabilmente il primo nome che salta in mente nel momento in cui si pensa a Gearbox, ma Gearbox Publishing sta facendo sforzi per cambiare ed espandersi. Come segnala Gamingbolt, John Vignocchi è entrato a far parte dell'azienda e ha confermato che si occuperà dello sviluppo di un nuovo franchise.Vignocchi, che ha lavorato a Disney Interactive per sette anni prima di entrare in Gearbox, ha confermato in un paio di tweet che sarà ...

SCENARIO/ Il nuovo piano del Pd : un ribaltone di M5s per prendere il posto della Lega : Il rapporto Di Maio-Salvini si è indebolito anche a causa dell'inconsistenza delle opposizioni, FI e Pd. Che spera ancora, a suo modo, in un "ribaltone" di M5s. UGO FINETTI(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:01:00 GMT)ACCORDO Lega-M5S/ L'armistizio che apre uno scontro lungo 7 mesi, di A. FannaCRISI DI GOVERNO?/ Folli: il Nord avverte Salvini, con M5s l'Italia affonda