Reggina | si va verso lo 0-3 a tavolino contro il Matera

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Laha risolto i problemi dopo il passaggio di proprietà ed il pagamento degli stipendi, non ilche si trova in una situazione davvero drammatica. I calciatori hanno confermato lo sciopero per la giornata di mercoledì 26 dicembre 2018, la società non ha ancora corrisposto alcunché; i calciatori da settembre 2018 non hanno percepito alcuna mensilità e non hanno avuto garanzie per il futuro. I calciatori dichiarano la prosecuzione dello stato di agitazione e preannunciano lo sciopero anche per la giornata di domenica 30 dicembre 2018, qualora la morosità retributiva non venga sanata entro mercoledì 26 dicembre 2018.quindi non dovrebbe disputarsi con relativo 0-3 per il club amaranto.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, si valo 0-3 ...