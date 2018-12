L’esperimento per manipolare le elezioni in Alabama

Recensione Call of Duty Black Ops 4 - L’esperimento di Treyarch : Giudicare un titolo come Call of Duty Black Ops 4 non è per niente semplice. Trae parecchio in inganno la dicitura iniziale cui il gioco fa riferimento, la storica serie COD, dal momento che idealmente di COD c'è davvero poco. Ambiziosa e soprattutto coraggiosa la scelta operata da Treyarch di puntare tutte le proprie fiche (leggetelo alla francese! ndr) videoludiche sul comparto multigiocatore, sacrificando in toto la componente single player ...