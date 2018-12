Lazio | le richieste di Caceres alle pretendenti

Lazio - Luis Alberto ha richieste dalla Spagna : la situazione : Luis Alberto ancora molto richiesto dalla Spagna nonostante un avvio di stagione in tono minore rispetto alla passata stagione in casa Lazio Luis Alberto sta avendo enormi difficoltà a riconfermarsi ad alti livelli con la sua Lazio. Il calciatore spagnolo però, non sembra avere perso il proprio appeal sul mercato, con il Siviglia che resta molto vigile in merito alle dinamiche che gravitano attorno al trequartista. Secondo la stampa ...