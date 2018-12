Juventus | Cuadrado in stand-by | per ora niente operazione

Juventus in campo - terapie per Cuadrado : ANSA, - TORINO, 24 DIC - Intervento rimandato, per il momento, per lo juventino Cuadrado. Il colombiano, alle prese con un problema al ginocchio, sta proseguendo con la terapia conservativa "con ...

Juventus - dopo Cancelo anche Cuadrado è a rischio intervento : La Juventus in questo momento deve fare i conti con gli infortuni che hanno 'colpito' gli esterni: sia Juan Cuadrado che Joao Cancelo sono out. Il portoghese si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico, in seguito alla rottura del menisco, e adesso sta effettuando la riabilitazione. Il rientro del giocatore è previsto tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio e a quanto pare i tempi saranno rispettati se non anticipati, perchè ...

Juventus - Cuadrado agli Junior Reporter : "Il calcio e la musica mi rendono felice' : Che, comprensibilmente legati al mondo dei cartoni animati, gli hanno chiesto a chi preferirebbe paragonarsi tra Wile E. Coyote e Speedy Gonzales . Nessun dubbio per l'esterno colombiano: "Speedy ...

Juventus-Roma : Cuadrado fuori da probabili formazioni per infortunio - in forse anche Dzeko : Juventus-Roma è una gara tra 2 compagini che stanno attraversando momenti di forma completamente differenti. I padroni di casa viaggiano senza problemi al vertice del campionato di serie A dove sono imbattuti ed hanno raccolto soltanto vittorie, ad eccezione del pareggio casalingo contro il Genoa. L’ultima uscita dei bianconeri è coincisa con il successo nel derby contro il Torino che ha consentito al gruppo guidato da Massimiliano Allegri di ...

Juventus - il punto sugli infortunati : Cuadrado a rischio operazione - ottimismo Cancelo : La Juventus si appresta conquistare il titolo di campione di inverno, cosa che potrebbe accadere al termine del prossimo match di campionato contro la Roma. Per farlo Allegri dovrà comunque rinunciare agli infortunati Cuadrado e Cancelo. Il primo ha riportato un trauma in ipertensione al ginocchio sinistro in occasione della sfida di Champions League contro lo Young Boys. Attualmente sta svolgendo terapie conservative nella speranza di ...

Infortunio Cuadrado/ Ultime notizie : il colombiano della Juventus operato al ginocchio? : L'Infortunio di Cuadrado è una delle brutte notizie che la Juventus si porta dietro dalla trasferta a Berna dove ha perso contro lo Young Boys.

Juventus - infortunio Cancelo : si opera al menisco! I tempi di recupero e le ultime su Cuadrado : Juventus, infortunio Cancelo: il terzino bianconero finirà sotto i ferri per il problema al menisco mediale, i dettagli “Cancelo ha un problema al menisco mediale, sarà operato e tornerà dopo la sosta. Per Cuadrado dobbiamo valutare se sarà necessario un piccolo intervento o meno“. Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa pre Torino-Juventus, ha svelato le condizioni dei suoi due esterni di destra, entrambi ai box per ...

Juventus decimata in vista del Toro : solo tre mediani convocati per il derby - infortuni per Cancelo e Cuadrado : Juventus, la gara contro il Torino è alle porte e mister Allegri dovrà fare i conti con una certa carenza di uomini a centrocampo Juventus pronta a rituffarsi sul campionato dopo le fatiche europee. Il girone eliminatorio di Champions League è terminato con una sconfitta indolore contro lo Young Boys, ma di certo i bianconeri vorranno rifarsi data la scarsa abitudine a perdere. Il derby contro il Torino è di certo la gara giusta per ...

Juventus - si pensa già al derby : problema al ginocchio per Cuadrado : La Juve, ieri sera, è uscita sconfitta dallo Stade de Suisse per 2 a 1 nel match di Champions League contro la Young Boys. Un ko che non ha impedito alla 'vecchia signora' di conquistare il primo posto nel girone. Chiusa la parentesi europea la squadra è pronta a catapultarsi nel prossimo impegno di campionato. Questa mattina i bianconeri sono rientrati a Torino poco dopo le 12:20 e si sono subito diretti alla Continassa per la ripresa della ...

Juventus – Benatia in gruppo : Cuadrado fermo per un trauma in iperestensione al ginocchio - accertamenti nei prossimi giorni : Benatia in gruppo, iperestensione del ginocchio per Cuadrado nel match di ieri sera tra Young Boys e Juventus La Juventus è rientrata dalla trasferta svizzera nella giornata di oggi, e si è subito rimessa al lavoro. Fra soli due giorni, infatti, i bianconeri sono attesi dal Derby della Mole allo Stadio Olimpico (kick-off ore 20.30). Come sempre accade in un post partita, seduta di scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri sera. ...

Juventus - guai sulle fasce in vista del derby : Cancelo e Cuadrado a rischio : Juventus alle prese con qualche acciacco sull’esterno, in vista del derby contro il Torino potrebbero esserci scelte obbligate per Max Allegri Cancelo e Cuadrado potrebbero essere costretti a saltare il derby di campionato contro il Torino. La Juventus deve infatti fare i conti con i due acciacchi. Il portoghese è rimasto in tribuna ieri a causa di un guaio di carattere muscolare, Cuadrado invece ha giocato da titolare in casa dello ...

Juventus - Cuadrado e Cancelo ansie derby : BERNA - La sconfitta, alla fine indolore per la classifica, ma non per le casse societarie visto che una vittoria avrebbe portato 2,7 milioni,, non è il problema maggiore che Massimiliano Allegri si ...

Juventus : infortunio Cancelo e si ferma anche Cuadrado - rischiano il Derby : Il portoghese contro lo Young Boys non è andato neppure in panchina perché, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe accusato un leggero fastidio muscolare e Allegri ha quindi preferito non ...

Juventus Inter probabili formazioni : sorpresa Cuadrado? C’è Keita : Juventus Inter probabili formazioni- Mancano circa 48 ore al calcio d’inizio della super sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Massimiliano Allegri si affiderà alla formazione tipo. Pochi cambi nonostante l’impegno fondamentale di Champions League contro lo Young Boys. Il tecnico bianconero confermerà il 4-3-3. Pochi dubbi in difesa: Alex Sandro, salvo clamorosi colpi di scena, alzerà bandiera […] L'articolo Juventus Inter ...