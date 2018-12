Governo | Salvini | “Di Battista è un amico | non vedo l’ora che torni a dare il suo

Manovra - Salvini : 'Niente miracoli ma siamo al Governo con le palle' : "Non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola", dice Matteo Salvini su Fb parlando della Manovra, "non sono Batman e non sono Gesù Bambino", ma "finalmente c'é un ...

Matteo Salvini sulla manovra : "Le do 7. È inizio di un percorso. Finalmente c'è un Governo con le palle" : "Alla manovra do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso". Questo il giudizio di Matteo Salvini sulla legge di bilancio, espresso a margine della sua visita al Pio Albergo Trivulzio, storica casa di riposo di Milano.manovra duramente contestata dalle opposizioni, con Il Pd che ha pure minacciato di ricorrere alla consulta contro l'iter anomalo seguito dalla discussione in Senato: "Facciano quello che ritengono di fare. Ieri ...

Manovra - Governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd : “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci : Il governo ha posto la fiducia nell’Aula del Senato sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. Ad annunciarlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato, coi senato del Pd che hanno applaudito ironicamente in direzione dei banchi dell’esecutivo. L'articolo Manovra, governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd: “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci ...

M5s - la fronda contro Matteo Salvini per i porti chiusi : 'Non decidi tu' - alta tensione al Governo : Sui porti chiusi da Matteo Salvini alla Open Arms , che chiede di far sbarcare in Italia circa 300 immigrati, si spacca il governo: la fronda M5s , infatti, attacca il leghista per la decisione. 'La ...

MANOVRA - SALVINI-DI MAIO : 'IVA NON AUMENTA'/ Accordo con Ue : Governo difende la legge di bilancio : MANOVRA, stop a procedura infrazione: ok UE. Ultime notizie, Conte trova l'Accordo, SALVINI-DI MAIO 'no aumento Iva', ma ci sono clausole di salvaguardia,

Le regole fiscali servono - e il Governo Salvini-Di Maio lo dimostra : Il balletto dei decimali a cui abbiamo assistito in questi ultimi giorni ha contribuito a delineare un quadro delle regole fiscali europee confuso, complesso e privo di senso per i non addetti ai lavori. E’ difficile capire perché “euro-burocrati non votati da nessuno” possano mettere bocca su “come

Berlusconi in pressing su Salvini : fare cadere il Governo entro il 15 gennaio : Libero Quotidiano riferisce dell’azione incisiva di Silvio Berlusconi di pressing su Matteo Salvini. L’obiettivo del Cavaliere è un Governo di centrodestra

I leader del Governo Di Maio e Salvini contenti del lavoro svolto da Conte con Bruxelles : Di Maio e Matteo Salvini Contenti per la manovra che finalmente è stata accettata da Bruxelles “A Giuseppe Conte va il mio plauso per lo straordinario lavoro e il risultato portato a casa in Europa sulla manovra, nel solo ed esclusivo interesse dei cittadini italiani. Il Presidente del Consiglio con coraggio e competenza è riuscito ad avere successo in un negoziato delicato con la Commissione Ue senza mai indietreggiare e senza tradire gli ...

Elsa Fornero : "Salvini dovrebbe ringraziare il nostro Governo. Non possono ingannare gli italiani per sempre" : "È presto per dire che questa sia una buona manovra". L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero è stata ospite de I Lunatici su Rai Radio 2, il programma di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Non potevano non chiederle della manovra, visto che l'obiettivo dichiarato è superare la Legge Fornero: "Sembra che quota 100, che ovviamente anticipa l'età pensionabile per molte categorie, si farà per tre anni. Questo vuol ...