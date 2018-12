Giornalisti spiati | la difesa di Fassone | Scelta condivisa col cda del Milan

sportmediaset.mediaset

: Caos nel #Milan, #Elliott accusa #Fassone: spiati manager rossoneri e alcuni giornalisti, tra cui @carlopaolofesta… - sole24ore : Caos nel #Milan, #Elliott accusa #Fassone: spiati manager rossoneri e alcuni giornalisti, tra cui @carlopaolofesta… - SBurritos_ : RT @cmdotcom: Giornalisti spiati, #Fassone si difende: 'Scelta condivisa dal cda del #Milan' - SpazioMilan : La risposta dell'ex AD rossonero Marco #Fassone - dalle pagine di @repubblica - sulla questione emersa in questi gi… -

(Di lunedì 24 dicembre 2018) In casaoltre alla traballante posizione di Gennaro Gattuso in panchina, tiene banco il caso di spionaggio che coinvolge l'ex ad dei rossoneri, Marco, licenziato l'estate scorsa "per ...