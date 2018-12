: Cade dal trattore guidato dal padre, muore bimbo di 7 anni in Calabria - SkyTG24 : Cade dal trattore guidato dal padre, muore bimbo di 7 anni in Calabria - BlitzQuotidiano : Caserta: 17enne cade dal tetto di un capannone vicino al set de L’amica geniale - TelevideoRai101 : Cade dal trattore,muore bimbo di 7 anni -

Un bambino di 7è morto dopo essere caduto dalguidato del padre. L'incidente è avvenuto alla periferia di Bovalino, nel reggino. L'uomo aveva portato il piccolo con se in un terreno di sua proprietà quando, sulla strada del ritorno, si è verificato l'incidente: il bambino è caduto ed è morto. I medici del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare niente per salvare il piccolo. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri della Compagnia di Locri.(Di lunedì 24 dicembre 2018)