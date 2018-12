Un 70enne è morto investito da un' auto pirata mentre andava a Messa

agi

(Di domenica 23 dicembre 2018) Un settantenne è stato ucciso da undella strada oggi pomeriggio nel Bergamasco. L'uomo - Battista Recanati - stava andando in chiesa per assistere allaaccompagnato dalla moglie ed è statoe sbalzato violentemente a terra, morendo sul colpo. Il conducente non si è fermato, l'si è allontanata. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri di Treviglio, la Croce rossa di Romano e un'ambulanza di Caravaggio. I carabinieri della Compagnia di Treviglio stanno indagando per risalire all'mobilista