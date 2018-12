: Sisma di 6.4 nel Pacifico meridionale - TelevideoRai101 : Sisma di 6.4 nel Pacifico meridionale - demian_yexil : RT @StefanoMenicucc: LEGGE DI BILANCIO, ECCO COSA ABBIAMO FATTO PER LE AREE TERREMOTATE Da gennaio sarò in tutti i comuni colpiti dal sism… - Ori254 : RT @StefanoMenicucc: LEGGE DI BILANCIO, ECCO COSA ABBIAMO FATTO PER LE AREE TERREMOTATE Da gennaio sarò in tutti i comuni colpiti dal sism… -

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 è stata registrata alle 12:08 ora locale (00:08 in Italia) al largo delle Isole Tonga, nel. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) italiano e del Servizio geologico statunitense USGS, ilha avuto ipocentro a circa 110 km di profondità ed epicentro 84 km a nord di Nuku'AloAlofa. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Non è stata emessa alcuna allerta tsunami.(Di lunedì 24 dicembre 2018)