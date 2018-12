Manovra | Salvini ' Do voto 7 | è solo l inizio del percorso' E Di Maio ripubblica la lista

Salvini ora attacca Monti "Manovra scritta dall'Ue? Barzelletta divertente..." : Le sue parole del resto sconfessano la sua stessa linea politica rispetto a quanto fatto durante la sua epserienza a Palazzo Chigi: 'Cadono sulle loro teste, una dopo l'altra, le tegole della loro ...

Manovra - Di Maio : 'A febbraio le pensioni minime - a marzo il reddito di cittadinanza' - Salvini : 'Voto? Do un 7' : "Tutti avranno un indennizzo e non dovranno fare nemmeno l'arbitrato, ma semplicemente accederanno al fondo e si prenderanno l'indennizzo perché sono stati truffati da un politica che invece di ...

Matteo Salvini sulla Manovra : "Le do 7. È inizio di un percorso. Finalmente c'è un governo con le palle" : "Alla manovra do voto 7, perché è solo l'inizio del percorso". Questo il giudizio di Matteo Salvini sulla legge di bilancio, espresso a margine della sua visita al Pio Albergo Trivulzio, storica casa di riposo di Milano.manovra duramente contestata dalle opposizioni, con Il Pd che ha pure minacciato di ricorrere alla consulta contro l'iter anomalo seguito dalla discussione in Senato: "Facciano quello che ritengono di fare. Ieri ...

Manovra - Matteo Richetti (Pd) : “Un’umiliazione - Parlamento viene prima di shopping Salvini e Di Maio” : Matteo Richetti, senatore del Pd, commenta quanto successo con la Manovra e parla di "umiliazione" vissuta da tutti i parlamentari, anche quelli della maggioranza, per la mancata discussione della legge di Bilancio: "viene prima il Parlamento dello shopping di Salvini e Di Maio, bisognava avere il tempo per discutere e cambiare".Continua a leggere

Manovra - Salvini : battaglia non finita ma governo ha le palle : Roma, 23 dic., askanews, - Sulla Manovra 'la battaglia l'abbiamo fatta, ma non è finita'. Sicuramente 'non siamo geni, non abbiamo fatto miracoli, ma siamo persone coerenti e di parola' e dimostrato ...

Sondaggio - Matteo Salvini massacrato dopo la Manovra : ecco le cifre. Peggio solo Luigi Di Maio : La manovra del governo di Lega e M5s piace a pochi. A pochissimi. Sia in Parlamento sia nel resto d'Italia. E l'ultima certificazione in tal senso arriva da un Sondaggio Ipr Marketing di Antonio Noto ...

Manovra - il regalo miliardario al Sud : così il M5s di Di Maio ha schiacciato la Lega di Salvini : La Manovra del cambiamento ha in realtà un sapore molto antico: segna il grande ritorno della spesa pubblica nel Mezzogiorno, evoca i tempi in cui i premier erano illustri democristiani provenienti da ...

Manovra - Salvini : 'Su reddito e pensioni i decreti a gennaio' : Su reddito di cittadinanza e pensioni "mi pare che sia tutto pronto". A indicarlo è il vicepremier Matteo Salvini, giunto in Senato per il voto di fiducia sulla Manovra. E spiega che i due decreti ...

Salvini sui social parla di tutto tranne che della Manovra : C'è stata anche una proliferazione di contenuti personali del ministro " in genere, il ministro che mangia , ma anche che canta , che va agli spettacoli scolastici . In quello che è stato chiamato un ...

Manovra - maxiemendamento al Senato : le novità. Salvini : "Non cambia più" : Il governo pone la fiducia sul testo, bollinato dalla Ragioneria di Stato. Esame della Camere il 28 e 29 dicembre. Confermate la misure principali, ecco le ultime modifiche

Manovra - governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd : “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci : Il governo ha posto la fiducia nell’Aula del Senato sul maxiemendamento alla legge di Bilancio. Ad annunciarlo, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro. Le opposizioni hanno protestato, coi senato del Pd che hanno applaudito ironicamente in direzione dei banchi dell’esecutivo. L'articolo Manovra, governo pone la fiducia. Applausi ironici e proteste dal Pd: “Siete senza dignità”. E Salvini manda loro baci ...

Manovra - Conte : “Iva? La abbiamo ereditata”. Salvini : “Quota 100? A fine giugno” : “Noi l’Iva abbiamo ereditata e quello delle clausole di salvaguardia è un meccanismo che abbiamo scoperto, non introdotto. Ma siamo responsabili, lo abbiamo già dimostrato, gestiremo con la stessa responsabilità le clausole per il 2020-2021”. Lo ha detto Giuseppe Conte, in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri sulle pesanti clausole di salvaguardia, Contenute nella Manovra, per sterilizzate gli aumenti per i ...

Manovra - il maxiemendamento in ritardo : Conte si scusa col Senato - Salvini : sabato Manovra in Aula : E' ripresa la discussione generale sulla Manovra in Aula al Senato ma del maxiemendamento promesso dal governo non c'è traccia. Intervenuto anche il premier Conte: "Siamo al rush finale, spiace aver ...