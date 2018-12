Venezia | scontro tra due barche Un disperso in laguna

Scontro in laguna Venezia - un disperso : 10.40 Un uomo di 50 anni risulta disperso nella laguna di Venezia a seguito di un incidente tra due imbarcazioni,una delle quali, un barchino, è affondata. Lo Scontro, nella notte, in zona Valle Sette Morti, tra l'isola di Pellestrina e la terraferma. Nell'incidente due persone sono state tratte in salvo da un peschereccio di passaggio:erano in ipotermia e sono state accompagnate in ospedale per accertamenti. In corso le ricerche da parte dei ...

Basket - 9a giornata Serie A 2018-2019 : attesa per il derby lombardo tra Cantù e Milano - Venezia sfida Varese in uno scontro d’alta classifica : Tante sfide interessanti nella nona giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la pausa per la Nazionale, il campionato riprende all’insegna del grande equilibrio. Al di là di Milano e Venezia, che occupano le prime due posizioni della classifica con un discreto margine, le altre quattordici formazioni sono racchiuse in appena sei punti. Le partite più attese del fine settimana saranno principalmente lo scontro tra squadre di vertice ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia a Battipaglia - scontro d’alta classifica tra Broni e San Martino di Lupari : Archiviata la sosta per la Nazionale e conquistata una splendida qualificazione all’Europeo 2019 di Basket da parte delle azzurre di coach Marco Crespi, è tempo di tempo di tornare a concentrarsi sul campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Si riprende dalla settima giornata, che andrà in scena domenica 25 novembre. La capolista Venezia sarà impegnata nella trasferta di Battipaglia per proseguire il proprio inizio di ...