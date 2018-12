Monte Serra | il volontario accusato dell' incendio di settembre resta in carcere

È stato fermato un sospettato per il grande incendio sul Monte Serra in provincia di Pisa a fine settembre : La procura di Pisa ha formalizzato le prime accuse nei confronti di un uomo di 37 anni, sospettato di avere appiccato il fuoco che portò al grande incendio sul Monte Serra alla fine dello scorso settembre. La persona accusata si

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piromane : sarebbe un volontario dell'antincendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

