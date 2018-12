Da Android a Google Earth | ecco come aziende e governi ci spiano 

Google Chrome per Android si prepara ad accogliere il font Google Sans : Il font Google Sans si avvicina a Google Chrome per Android. Lo testimonia un commit di Chromium Gerrit da cui apprendiamo che il nuovo font caratteristico del Material Theme della casa di Mountain View potrebbe sbarcare sul browser di Google prossimamente. L'articolo Google Chrome per Android si prepara ad accogliere il font Google Sans proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome per Android si arricchisce di un pulsante per chiudere tutte le schede : Presto gli utenti Google Chrome potranno contare su una nuova feature che migliorerà la loro esperienza: ci riferiamo ad un tasto che consentirà di chiudere tutte le schede aperte in un colpo solo

Google Lens per Android si rifà il look dopo il suo sbarco su iOS : Google Lens apporta alcune modifiche su Android, dopo essere arrivato anche su Google per iOS: vediamo insieme cosa cambia con questo ultimo aggiornamento.

Con Google Chrome 71 le Web App arrivano nel menu di condivisione Android : Tra le novità introdotte da Google Chrome 71 ne troviamo anche una che riguarda la condivisione, che si arricchisce del supporto alle Web App

Come usare Android senza account Google : Internet mette a disposizione servizi e funzionalità alternativi a cui fare affidamento nel caso in cui non voleste affidare i dati personali a Google per questione di privacy.

Google Play Store interrompe il supporto ad Android 4 Ice Cream Sandwich : Google ha annunciato la fine del supporto ad Android 4.x Ice Sandwich da parte del Play Store, a causa della scarsa diffusione del sistema.

Google lancia ASPIRE per migliorare la sicurezza di Android : Google lancia il programma ASPIRE per velocizzare la collaborazione con ricercatori accademici col fine di migliorare la sicurezza di Android.

Le migliori app Android e iOS del 2018 - secondo Google ed Apple : In entrambi i casi troviamo per esempio PUBG Mobile, Fortnite ed Heartstone, giochi che richiamano decine di milioni di giocatori in tutto il mondo, e generano di conseguenza fatturati da sogno per ...

Le migliori app dell'anno per Android - secondo Google - : La migliore app dell'anno è 'Drops: impara 31 nuove lingue' . Usa illustrazioni e giochi per insegnare parole straniere. E lo fa ad alto ritmo, imponendo un limite di 5 minuti per ogni sessione. La ...

Le migliori app dell'anno per Android (secondo Google) : La migliore app dell'anno è “Drops: impara 31 nuove lingue”. Usa illustrazioni e giochi per insegnare parole straniere. E lo fa ad alto ritmo, imponendo un limite di 5 minuti per ogni sessione. La corono l'ha assegnata, come ogni anno, Google Play, scegliendo tra le applicazioni disponibili per dispositivi Android. Il premio del pubblico è invece andato a Youtube TV. Big G e utenti si sono ...

Nuovi Google Glass avvistati con Snapdragon 710 e Android 8.1 Oreo : Un nuovo presunto modello di Google Glass è stato avvistato su Geekbench con Mobile Platftorm Snapdragon 710 di Qualcomm ed Android 8.1 Oreo.

Ricerca Google per Android diventa più smart per calcoli - conversioni e orario : Ricerca Google è un servizio che nel corso degli anni è andato via via arricchendosi di nuove funzionalità e nelle scorse ore ne è stata aggiunta un'altra

Google - l'app Benessere Digitale arriva su Pixel e Android One : Era stata annunciata durante la conferenza Google I/O, tenutasi lo scorso maggio, ora è finalmente uscita dalla fase beta la nuova funzionalità Digital Wellbeing o Benessere Digitale. Tale funzionalità permette di monitorare le modalità d'uso

È già tempo di Android Q per Google Pixel 3 XL - almeno su Geekbench : Google Pixel 3 XL passa da Geekbench con Android Q, ma non possiamo avere certezze che non si tratti di un falso. A Google sarà sfuggito un benchmark di test?