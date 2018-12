: Breaking News #Cgia stima 1 mld tasse locali in più - Cyber_Feed : Breaking News #Cgia stima 1 mld tasse locali in più - TelevideoRai101 : Cgia stima 1 mld tasse locali in più - cafifal : RT @mara_carfagna: Oltre ai miliardi persi per le dichiarazioni azzardate del governo, per il 2019 la CGIA di Mestre stima 5 miliardi di ta… -

Laipotizza dal 2019 un aggravio fiscale per famiglie e imprese di almeno 1 mld di euro per effetto dello sblocco degli aumenti delle(Irap,Imu/Tasi,Irap). E si tratta di una "molto prudenziale",dice l' Ufficio studi. Il coordinatore Paolo Zabeo spiega che l'80% degli 8000 Comuni ha i margini per aumentare le. Queste ultime portano nelle casse di Regioni ed entioltre 60 mld l'anno,pari al 12% delle entrate tribuarie. Cifra, dice, destinata ad aumentare.(Di sabato 22 dicembre 2018)