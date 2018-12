Banda ultra larga a tutti gli italiani | finite le gare e attivati i primi utenti | luci e

Agrigento - alla Camera di Commercio si parlerà di Banda ultra Larga per l'economia digitale : La Camera di Commercio di Agrigento organizza l'evento "La Banda Ultra Larga, per l'economia digitale: opportunità per le imprese'. L'incontro avrà luogo il 18 Dicembre dalle ore 09:30 nel salone delle Conferenze. Gli addetti farano il punto della situazione nel territorio ...

Lamporecchio più 'smart' con la Banda ultralarga : ...TIM Toscana Ovest " consente ai cittadini e alle aziende di usufruire di una connessione veloce e sicura e di accedere a servizi innovativi in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia locale ...

La Banda ultra larga arriva a Lecce - pronta la rete Open Fiber : Lecce , askanews, - La rete in fibra ottica è pronta per raggiungere le case dei Leccesi. Dopo la firma, nel novembre 2017, della convenzione con il Comune che prevedeva, fra l'altro, la posa di fibra ...

Al MISE incontri sul Piano Nazionale Banda Ultralarga - BUL - : Si sono tenuti ieri, 28 novembre 2018, al Ministero dello Sviluppo Economico , MISE , due incontri operativi dedicati al Piano Nazionale Banda Ultralarga , BUL,. Nel primo incontro, i rappresentanti ...

La voce della Politica Cifarelli - Banda ultra larga : "Stanziamento Regione per Comuni lucani sindal 2014 : L'esponente dell'esecutivo lucano replica alle dichiarazioni dell'on. Liuzzi del M5S in merito alla presunta esclusione di 55 centri della Basilicata dal piano per superare il digital divide "...

AGCOM pubblica il nuovo studio sulle connessioni Internet a Banda larga e ultralarga : AGCOM pubblica i dati dell'osservatorio numero 3/2018, relativi al mese di giugno, senza però tenere conto di di Iliad, il cui arrivo sul mercato era avvenuto da poche settimane. L'articolo AGCOM pubblica il nuovo studio sulle connessioni Internet a banda larga e ultralarga proviene da TuttoAndroid.

Banda ultralarga - Gubitosi nuovo ad di Tim mentre il governo scende in campo per la rete unica con Open fiber : Luigi Gubitosi è il nuovo amministratore delegato di Tim. La nomina è stata ufficializzata dal consiglio di amministrazione convocato domenica pomeriggio per scegliere prima della riapertura dei mercati il nuovo capo azienda, a cinque giorni dalla defenestrazione del predecessore Amos Genish in rotta con il fondo Elliott. L’ex numero uno di Wind e direttore generale della Rai, dal maggio 2017 commissario straordinario di Alitalia, è dunque ...

Wind Tre e la Banda ultralarga Hedberg : 'Nel 2019 via a 5G' : Per Jeffrey Hedberg, Ceo di Wind Tre, intervenuto al 5G Summit di Zte, 'la sperimentazione del 5G a l'Aquila è il frutto di un grande progetto di Private Public Partnership. Wind Tre con ZTE, Open ...