Scossa di magnitudo 3 6 in provincia di Pesaro Urbino

Terremoto - Scossa di magnitudo 3.6 tra Umbria e Marche : Terremoto, scossa di magnitudo 3.6 tra Umbria e Marche Il sisma è stato avvertito alle 18.50. L’epicentro, secondo l’Ingv, è vicino ad Apecchio, in provincia di Pesaro-Urbino, e a una profondità di 10 chilometri Parole chiave:

Terremoto violento di magnitudo 6.1 sulla Ring of Fire - Scossa distintamente avvertita : Non solo le acque che circondano l'Italia, anche il resto del mondo è interessato, nella seconda decade del mese di dicembre 2018, da scosse di Terremoto rilevanti e potenzialmente pericolose. Accanto al sisma che ha colpito la penisola della Kamchatka in Russia,...

Un terremoto magnitudo Mwp 6.1 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 07:33:57 ora italiana (17:33:57 ora locale) ad una profondità di 20 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Forte Scossa di terremoto di magnitudo 7 - 4 in Russia : è allarme tsunami : Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.4 della scala Richter ha interessato, alle 18,01 (ora italiana), l'area al largo della costa orientale della penisola della Kamchatka, in Russia. Secondo le stime preliminari fornite dall'Usgs (United State Geological Survey) il potente sisma avrebbe avuto il suo esatto epicentro 82 chilometri ad ovest della piccolissima cittadina rurale di Nikol'skoe, sull'isola di Bering, stesso nome che ...

Un Terremoto magnitudo 4.4 è stato registrato oggi alle 06:34 UTC a 5 km ovest-sudovest da Kocadere, nel nordovest della Turchia (dati USGS), ed è stata avvertita anche in alcune zone di Istanbul. Non vengono riportati danni a persone o cose, secondo quanto riferito dalla prefettura locale. L'evento si è verificato lungo la faglia nord-anatolica.

Violento terremoto in Oceania - Scossa di magnitudo 6 avvertita dalla popolazione : ... molte segnalazioni Anche perchè l 'ipocentro del sisma è stato individuato nell'oceano ma a soli dieci chilometri di profondità: le agenzie che si occupano del monitoraggio dei terremoti nel mondo ...

Terremoto - Scossa di magnitudo 3 - 5 vicino a Palermo : Trema la terra in Sicilia. Una scossa di Terremoto di magnitudo 3,5 è stata registrata stamani alle 5.14 a Vangi, in provinia di Palermo, a una profondità di soli 3,5 chilometri. Un'altra scossa, di ...

Un Terremoto magnitudo 5 si è verificato alle 12:47 UTC a 150 km sud-sudest da Sinabang, sull'isola di Simeulue, in Indonesia. Secondo i dati dell'Istituto geofisico statunitense USGS, l'ipocentro è stato localizzato a 20,9 km di profondità.

Un terremoto magnitudo Mwp 7.1 si è verificato nell'area della Georgia del Sud e delle Isole Sandwich Australi alle 03:26:33 ora italiana ad una profondità di 165 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.