Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 21 12

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/12 : Apertura con l’ingresso dei cinque tronisti e riflettori puntati su Andrea, uscito in esterna con Federica e Arianna. Le due ragazze scendono in studio e si mostrano perplesse alla notizia che lui ha voluto vederle entrambe nello stesso posto “per notare di più le differenze tra l’una e l’altra”. Partono le immagini della prima, con Arianna, sul terrazzo della “casona” interna agli studi Elios. Il tronista non fa mistero della sua attrazione per ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 19/12 : La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne riparte con la discussione accesissima tra Armando e Noel. Il cavaliere tenta in tutti i modi di riconciliarsi con lei fino alla fatidica domanda “Vuoi che io esca dalla tua vita?” Dopo un romantico ballo tra le coppie scatta di nuovo la bagarre tra Gemma e Rocco. La dama non è felice di alcuni comportamenti che ritiene altalenanti. Gianbattista e Claire seduti al centro dello ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/12 : Si riparte dal recall della puntata di ieri: Raffaele ha letto la lettera in rima per Babbo Natale calandosi nei panni di Angela, una lettera ironica nella quale evidenzia come lei sia attaccata ai beni materiali piuttosto che a quelli sentimentali. Angela la prende sportivamente però poi incalza il suo critico numero 1, Gianni, affinché dica pubblicamente che lei qui in trasmissione ci può stare perché è a sua volta interessata all’amore. ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14/12 : Si riparte da Luigi in esterna con Sonia: lei lo aspetta a pochi metri dal tumultuoso mare invernale al riparo di una grande vetrata panoramica, esibendo con generosità quadricipiti e bicipiti femorali, ben presto i due si accoccolano tra i cuscini e le coperte e cominciano a scambiarsi paroline dolci e coccole, Luigi sente che lei ha bisogno d’affetto, ma la ragazza sottolinea che di solito fa fatica a lasciarsi andare, questa volta però, ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 13/12 : Apertura di puntata inusuale e curiosità in studio: Maria fa sistemare due sedie rosse al centro, quelle usate per la scelta, e gioca con tronisti e opinionisti a indovinare chi vi ci siederà… suspence tra i presenti che si danno al “toto-nomi” senza esito, poi la rivelazione: uno dei due che dovrà sedersi di lì a poco è tra il pubblico, si chiama Roberta ed è una fedelissima della trasmissione, Maria la invita ad alzarsi e a sedersi su quella ...

X Factor 2018 vincitore : chi ha vinto e Riassunto della Finale : X Factor 2018 vincitore E riassunto Finale. Ci siamo, dopo la fase delle selezioni e sette puntate di Live Show in prima serata, giovedì 13 dicembre si chiude l’undicesima edizione del talent. Ecco il riassunto e tutto quello che è successo durante la Finale compreso chi è il vincitore. Leggi anche: I VINCITORI DI TUTTE LE EDIZIONI | SCOPRI TUTTO SU #XF12 X Factor 2018 Finale riassunto: meccanismo di gara I quattro talenti ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12/12 : È giorno di sfilate quest’oggi a Uomini e Donne “Over” e Maria ha alcune precisazioni da fare: ci sono state proteste da parte di qualche signora perché i voti accumulati nella precedente sfilata erano stati dati da un parterre maschile la cui composizione ora è decisamente cambiata, quindi si è deciso di far sfilare nuovamente le partecipanti già votate ripartendo da zero, senza il filmato iniziale della stilista Anahi. Il titolo della sfilata ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 11/12 : La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne inizia con una nuova discussione fra Gemma e Rocco riguardo a una loro vecchia esterna con gesti e parole allusive… Si prosegue con il lancio di un filmato riassuntivo di quello che abbiamo visto succedere finora tra Ida e Riccardo, da Temptation Island fino all’ultima volta che li abbiamo visti ospiti al centro dello studio. Ida fa il suo ingresso in studio e racconta a Maria e al ...

Grande Fratello Vip 2018 vincitore : vince Walter Nudo - Riassunto della Finale : Grande Fratello VIP 2018 vincitore E riassunto Finale. Ci siamo, dopo settimane nella Casa e oltre due mesi di diretta, lunedì 10 dicembre si chiude la terza edizione del reality. La Casa più spiata d’Italia chiude e dà appuntamento al prossimo anno quando riaprirà per il Grande Fratello Nip. Intanto, ecco il riassunto e tutto quello che è successo durante la Finale compreso chi è il vincitore. Grande Fratello Vip 2018 vincitore e riassunto ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/12 : Il recall della puntata di ieri apre quella odierna: le due corteggiatrici di Lorenzo, Claudia e Giulia, lasciano entrambe lo studio contrariate, ma il tronista aveva seguito la prima e non sapeva della seconda…glielo dice oggi Maria: – Giulia se n’è andata – Lorenzo: – eh ha poca pazienza…perché l’ha fatto? Per fare scena, ma questa volta non ci vado a riprenderla! – Si ritorna quindi a Luigi e alle sue vicende, con le quali si era ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 26/11 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con il consueto recap delle ultime vicissitudini tra Gemma, Rocco e il nuovo arrivato Paolo. Fa il suo ingresso in studio Gemma con un abito rosso fiammante. Tina oggi è decisamente implacabile e alzandosi corre verso la bionda torinese provando di alzarle il vestito! Maria decide che è il caso di alzarsi per tenere a bada le due bionde “rivali”. Tina inizia a parlare con il ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 23/11 : Si riparte dal finale della puntata di ieri: Luigi colpito da Elisabetta, ma anche Lorenzo è incuriosito dalla ragazza, mentre Maria commenta la particolarità di quest’ultima di sottrarsi alla consuetudine dell’abbraccio come primo approccio fisico nella fase iniziale della conoscenza. Oggi la conduttrice vuol specificare che il suo commento non voleva certo essere una critica per tutte quelle ragazze che non fanno come Elisabetta, ma solo ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 22/11 : Apertura con l’ingresso dei cinque tronisti, tutti insieme appassionatamente. I due nuovi, Andrea e Ivan, hanno optato per la futura (e si spera fortunata) festa di fidanzamento “stellare”, organizzata dalla Marini, così vengono ricevuti da Valeria che fa loro un po’ di domande sui rispettivi gusti, tipo colore preferito o Champagne o gazzosa e poi offre la merenda (stellare), quindi li saluta e comincia a preparare l’evento. Si torna in studio ...