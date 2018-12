Mara Maionchi ho combattuto il cancro ora va bene

X Factor 2018 : Mara Maionchi parla del cancro e del suo futuro nel talent : La dodicesima edizione è appena terminata e il giudice si confessa: "Sto bene, ma non so se tornerò nel talent".

Mara Maionchi e il cancro : “Bisogna godersi ogni ora fino alla fine” : Mara Maionchi torna a parlare del cancro su Radio2, oggi gli esami le hanno dato esiti positivi Tre anni dopo Mara Maionchi torna a parlare del cancro con il quale ha combattuto. La prima volta che aveva deciso di raccontare della sua battaglia col male era il 2015 e oggi è tornata sull’argomento ospite della trasmissione I Lunatici, di Radio 2. «fino a ora sto bene, ho fatto gli esami un mese fa e tutto è stato positivo. Questo mi fa piacere. ...

GIUDICI X FACTOR 2019/ Fedez - Manuel Agnelli e Lodo via? Parla Mara Maionchi e rivela che… : GIUDICI X FACTOR 2019, tutto da rifare per Sky dopo la possibile fuga di Fedez e Mara Maionchi, l'addio di Manuel Agnelli e la bocciatura di Lodo Guenzi

Mara Maionchi : 'X Factor? Non so se ci sarò il prossimo anno' : Una debacle. Anche Mara Maionchi potrebbe lasciare la sedia di giudice di X Factor. Ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma 'I Lunatici', condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, ...

X Factor 2019 : dubbi su Lodo Guenzi e Mara Maionchi - nel toto-giudice anche J-Ax (RUMORS) : X Factor non si ferma. Appena conclusa la dodicesima edizione (i quattro finalisti si sono sfidati per l'ultima volta la sera del 13 dicembre sul palco del Mediolanum Forum di Assago), già ci si chiede chi saranno i giudici di X Factor 2019. Nessun annuncio ufficiale per il momento, ma una cosa è certa: sono previsti radicali cambiamenti....Continua a leggere

Salvini : 'Le primarie del Pd sembrano X Factor. Ci vorrebbe Mara Maionchi' : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Bruxelles sta trattando con la Commissione Ue per scongiurare la procedura di infrazione e trovare un accordo sulla manovra. Tria ha dichiarato: "Domani ...

Matteo Salvini : "Le primarie del Pd sembrano X Factor - ci vorrebbe Mara Maionchi" : "Le primaria del Pd sembrano X Factor, ci vorrebbe Mara Maionchi a stabilire chi deve fare il segretario". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dal palco della scuola politica della Lega a Milano.Salvini scherza anche sul documentario su Firenze condotto da Matteo Renzi su LaNove: "Basta con gli applausi, che poi mi monto la testa. E poi finisco a fare documentari su Milano che fanno l'1,8 per cento di share: ha ...

Anastasio vince X Factor - ringrazia Mara Maionchi e celebra Diego Armando Maradona : Il trono di Anastasio , vincitore dell'ultima edizione di X Factor , è per il momento una seggiola in pelle bianca gentilmente offerta da Sky nell'ultima conferenza stampa legata al talent show. Certo,...

X Factor - Mara Maionchi esalta Anastasio. Poi la parolaccia in diretta : La finalissima di X Factor ha incoronato Anastasio . Sin dall'inizio di questa stagione, il rapper è apparso con una marcia in più rispetto agli altri cantanti in gara. Serata dopo serata, pezzo dopo ...