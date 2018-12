Serena Autieri nel cast di Un passo dal cielo 5 ' Io | napoletana | interpreterò

Serena Autieri in Un Passo dal Cielo 5 - tutto tace sulla messa in onda : i nuovi episodi da febbraio? : Serena Autieri in Un Passo dal Cielo 5. Dopo le prime indiscrezioni, trapelate online la scorsa estate, arriva la conferma: l'attrice è entrata a far parte del cast della quinta stagione. A svelarlo è l'Ansa, che riporta le parole dell'artista: "Non posso dire nulla. Sarò uno dei nuovi personaggi protagonisti della nuova stagione. Per la prima volta, io, napoletana, interpreto un’altoatesina. Ma è la sfida più grande per un attore quando non ...

Dopo 40 anni Montesano è di nuovo Rugantino al Sistina - Serena Autieri è Rosetta : 'Garinei mi diceva sempre: Sei il padrone della scena, prenditi il tuo spazio. Certo, quel Rugantino era un ragazzo, oggi è un uomo che ha avuto anche le sue delusioni nella vita. Affronto la commedia ...

Serena Autieri e la figlia - due - meravigliose - gocce d'acqua. Che spettacolo! : Il teatro è una sua grande passione , nelle stagioni 2017-2018 ha recitato negli spettacoli Diana e Lady D e Rosso Napoletano, , ma anche in tv l'abbiamo vista spesso. Tra i numerosi programmi, nel ...

Serena Autieri : età - altezza - peso - marito - figlia : Serena Autieri è un’attrice e cantante italiana. Colori chiari, nordici, ma napoletana verace, sin da bambina studia danza, canto e recitazione. Dopo il diploma all’Istituto d’Arte di Napoli, frequenta la facoltà di Architettura dell’Università Federico II ma contemporaneamente si dedica alla sua carriera di attrice recitando in diversi spettacoli teatrali. Nel 1998 entra nel cast della soap opera di Rai 3, Un posto al sole con ...