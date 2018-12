Mediaset | la programmazione delle feste 2018 2019

Programmazione Natale Rai e Mediaset : torna Cenerentola : Natale ormai è alle porte, e anche in televisione la Programmazione è piuttosto ampia, si va dai cartoni animati per intrattenere i più piccoli, ai film per i più grandi. In particolar modo siamo pronti a vedere cosa ci offrirà la TV a partire da sabato 22 dicembre fino ad arrivare a venerdì 28. Per scoprire cosa ci offriranno Rai e Mediaset, basta dare un'occhiata alla nostra guida dettagliata giorno per giorno. Sabato 22 dicembre Si inizia a ...

Mediaset cambio di programmazione : Una Vita e Il Segreto tornano di sabato - Beautiful va in pausa per Natale : Amici va in ferie fino al 12 gennaio e Una Vita e Il Segreto si spartiscono il sabato pomeriggio di Canale 5. Stop per Beautiful dal 27 dicembre.

Arrow 7 - The Flash 5 e Supergirl 4 sbarcano su Mediaset nel 2019 : primi dettagli sulla programmazione : primi dettagli sulla programmazione italiana di Arrow 7, The Flash 5 e Supergirl 4. In molti attendono le precedenti stagioni ancora in chiaro dopo il no di Mediaset alla messa in onda su Italia 1 mentre altri si aspettavano qualcosa di più dopo l'accordo con Sky, fatto sta che le nuove stagioni degli eroi DC/The CW si preparano a sbarcare in Italia. Secondo le prime rivelazioni fatte proprio da Mediaset sulle pagine social dedicate alle sue ...

Mediaset cambio di programmazione : confermato Beautiful - saltano Una Vita e Il Segreto : Le puntate di Una Vita e Il Segreto del sabato pomeriggio non andranno in onda per lasciare il posto alla prima puntata di Amici 18. confermato solo Beautiful.

Cast e personaggi di Law & Order True Crime al via su Mediaset Premium e Sky il 25 ottobre : programmazione e anticipazioni : Grande appuntamento oggi, 25 ottobre, su Mediaset Premium Crime e su Sky dove farà il suo debutto, in prima tv, il nuovo spin off del franchise di "Law & Order". Dick Wolf firma un altro successo, il sesto della famosa "saga" Crime americana andata in onda proprio un anno fa negli Usa. Cast e personaggi di Law & Order True Crime ripercorre casi di cronaca realmente accaduti e da questa sera andrà in onda al giovedì sera sia per gli ...