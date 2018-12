Fedez | ' La mia vita non è più la stessa dopo la nascita di Leone'

Fedez lascia X Factor e dice addio alla tv : “Voglio concentrarmi solo sulla mia musica” : “Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica”. Cogliendo tutti di sorpresa, Fedez ha annunciato il suo addio al mondo della televisione e, quindi, anche a X Factor. Questa sarà per lui l’ultima volta da giudice del famoso talent show di Sky. L’occasione per la “rivelazione” è il lancio del suo nuovo disco “Paranoia Airlines“, in uscita il prossimo 25 ...

Fedez : «La mia canzone per Leone sui lividi e sull’amore» : Fedez nel backstage della nuova campagna SamsungFedez nel backstage della nuova campagna SamsungFedez nel backstage della nuova campagna SamsungFedez nel backstage della nuova campagna SamsungFedez nel backstage della nuova campagna SamsungNella vita di ognuno, e Fedez non fa eccezione, una creazione ne genera sempre un’altra. E così, alla nascita di un figlio (Leone, avuto con Chiara Ferragni), segue il venire al mondo di una canzone a ...

Fedez : “Per la mia festa si è scatenato un caso di stato - eppure in Tv ho visto vasche con cibo lanciato sulle persone!” Ecco le sue parole : A Fedez non sono proprio andate a genio le numerose critiche ricevute per la discussa festa di compleanno che la moglie Chiara Ferragni gli ha organizzato all’interno di un noto supermercato di City Life.... L'articolo Fedez: “Per la mia festa si è scatenato un caso di stato, eppure in Tv ho visto vasche con cibo lanciato sulle persone!” Ecco le sue parole proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

