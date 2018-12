Dall' 8 al 19 gennaio | a Milano | una rassegna dei film con le più celebre interpretazioni

Claudio Borghi - il pericolo non è passato : 'Spread - a gennaio potremmo tornare a parlare di uscita Dall'euro' : 'A gennaio potremmo ritrovarci di nuovo sotto pressione dello spread '. Claudio Borghi , economista, leghista e presidente della Commissione Bilancio della Camera, non ha tempo per esultare. L'accordo ...

Rilocalizzazioni - domande Dall'1 gennaio : ... quando vennero approvati due regolamenti per fornire incentivi al settore: il Regolamento iniziative a favore dell'economia locale e quello per le agevolazioni su tributi locali per le imprese ...

Calciomercato Manchester United. Dall'Inghilterra : 'Pogba via a gennaio - anche in prestito' : E, infine, perché il peggio non termina mai, la situazione molto delicata che riguarda il francese campione del mondo. I rapporti sono ormai ai ferri corti e Dall'Inghilterra ne sono sicuri: "Man Utd ...

Taranto dice no alla plastica : Dall'1 gennaio bicchieri e stoviglie vietati negli uffici comunali : La svolta ecologica dell'amministrazione guidata da Rinaldo Melucci intende seguire un programma cadenzato per estendersi ai pubblici esercizi. Il sindaco: "Saremo fra i primissimi esempi in Europa"

Arriva Gossip Girl su Netflix da gennaio - Dalla prima alla sesta e ultima stagione per una maratona glamour : Sbarca Gossip Girl su Netflix: le vite più scandalose dell'élite di Manhattan prendono vita dal prossimo anno. A rivelarlo è il profilo Twitter della piattaforma streaming, che ha scritto un post senza lasciare ombra di dubbio: "1° gennaio. XOXO, Gossip Girl." I fan potranno riguardare le vite e gli intrighi di Serena van der Woodsen, Blair Waldorf, Jenny Humphrey e gli altri personaggi della serie tv che ha lanciato star come Blake ...

Calciomercato Bologna - il primo innesto per gennaio potrebbe arrivare Dalla Juventus : Calciomercato Bologna, il ds degli emiliani Bigon è in contatto con la Juventus per mettere a segno il primo acquisto della sessione invernale Il Bologna ha deciso di confermare Filippo Inzaghi sulla panchina. Adesso il tecnico dei felsinei affronterà una prova non certo semplice contro il Milan per conquistarsi la definitiva fiducia da parte della società, intanto il presidente Saputo assieme al fido Bigon stanno pensando a come ...

Dall’8 dicembre al 6 gennaio il “Villaggio del Natale Solidale” : “Fate tutto il bene che potete, con tutti i mezzi che potete”. E’ questo il leitmotiv del “Villaggio del Natale

Udine : Balasso e Dalla Via sul Palco del Nuovo con 'Delusionist' 15 gennaio 2019 - Udine 20 : Dal lavoro comune della trilogia Cativìssima e Dalla visione ed ammirazione reciproca dei rispettivi spettacoli, nasce l'idea di creare una pièce che sia nuova, contemporanea, umoristica e ...

Calciomercato Napoli - Hysaj via a gennaio? L’agente lo allontana Dall’Italia : “Trattativa Hysaj–Chelsea gennaio? Quello che hanno scritto non è da escludere, perché Hysaj era richiesto dal Chelsea anche in estate. Mi sembra che in quel ruolo Zappacosta non sia di gradimento a Sarri e credo ci voglia un altro giocatore. Non posso escluderlo“. Mario Giuffredi, agente dell’esterno albanese, apre a un possibile addio al Napoli. “Non esiste in questo momento dell’anno una società che ...

Fallimento del Casinò - il giudice rinvia l'udienza al 16 gennaio Aosta - Si è tenuta stamane la discussione dell'istanza depositata Dalla ... : "Per ora siamo ancora vivi". È laconico, quanto emblematico, il commento dell'amministratore unico della Casa da gioco, Filippo Rolando , all'uscita dell'udienza pre-fallimentare del Casinò tenutasi ...

Dall'1 gennaio 2019 il Qatar lascerà Opec : "Siamo orgogliosi di essere in prima linea su questo fronte - ha ribadito al-Kaabi - e grazie questo combustibile pulito il Qatar ha un'economia forte e resiliente". Il Paese, che nel 2022 ospiterà i ...

Qatar : decide di ritirarsi Dall'OPEC in gennaio 2019 : Egli ha aggiunto che Qatar sta cercando attivamente di diventare un fornitore di risorse energetiche affidabile per il mondo e deve garantire l'importanza del settore del gas naturale e riconsiderare ...

Stop permessi umanitari. Da gennaio via Dall'Italia 2mila immigrati al mese : A partire da gennaio prossimo, con l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari stabilita nel "dl sicurezza", saranno poco più di 20 mila gli immigrati ospitati nei centri di accoglienza straordinari che vedranno improrogabilmente scadere il proprio lasciapassare temporaneo. A costoro verrà recapitato un nuovo documento: un formale foglio di via che li vincola a lasciare nei quindici giorni successivi il territorio ...

Siracusa. Personale Giuseppe Piccione Dall’8 dicembre al 10 gennaio : Giuseppe Piccione è considerato una delle voci siciliane più interessanti nel panorama dell’arte contemporanea. dall’8 dicembre al 10 gennaio il