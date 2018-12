Come dividere una cella in Excel

Come scegliere con chi condividere le Storie su Instagram : Instagram, i trucchi per usarlo meglioMusicaShoppingInstagram, i trucchi per usarlo meglioInstagram, i trucchi per usarlo meglioScegli gli hashtag giustiCura il profiloNon seguire profili palesemente falsiFantasia ma non troppaLascia commenti e cuoriciniOcchio al momentoE occhio alla frequenzaPersonalizza le fotoFai breccia nella Popular pageConnetti gli altri profili socialRegolaritàSegui il corso delle stagioniOcchio alle lingueSelfieIncrocia ...

Come condividere un tragitto su Google Maps : Google Maps è il servizio migliore per il proprio smartphone per quanto riguarda la navigazione stradale. Esso è dotato di molte funzioni utili, tra le quali vi è la possibilità di creare percorsi e itinerari. Ma leggi di più...

Come condividere lo schermo su Skype : State utilizzando Skype e avete bisogno di condividere con il vostro interlocutore lo schermo del PC? In questa guida andremo a vedere Come non sia necessario utilizzare programmi di terze parti per condividere lo schermo su Skype. Il leggi di più...

Come impedire di condividere le proprie Storie Instagram : Come ben sapete nelle nostre Storie Instagram è possibile taggare altre persone, per renderle partecipi di cosa si sta facendo. Di contro i contatti che taggate in una Storia possono ricondividerla nelle loro Storie. Così leggi di più...

Come condividere password WiFi iPhone : Un vostro amico vi ha chiesto la password della rete WiFi, ma l’avete dimenticata oppure è troppo complicata da dettare? Con iOS 11 possiamo condividere facilmente la password del WiFi, semplicemente avvicinando i dispositivi tra leggi di più...

Juventus - Agnelli congeda Marotta : “con Beppe siamo cresciuti - ecco Come divideremo le sue mansioni” : Nel corso dell’assemblea degli azionisti, il presidente della Juventus ha svelato come verranno redistribuite le mansioni di Marotta dopo il suo addio L’era Marotta alla Juventus è ufficialmente terminata, la Juventus riparte dunque senza il suo ex amministratore delegato. Comincia un nuovo percorso per il club bianconero, con il solito Andrea Agnelli nelle vesti di presidente. LaPresse/Daniele Badolato Il numero uno della ...

Files Go consente di condividere le app in modalità peer-to-peer - ecco Come funziona : Files Go, il file manager di Google, è in grado di condividere i file apk della applicazioni installate tramite una rete peer-to-peer. L'articolo Files Go consente di condividere le app in modalità peer-to-peer, ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.