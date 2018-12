Mattarella | ' La ricerca della coesione sociale è un dovere delle istituzioni

Lettera dei sindacati a Mattarella - più fondi per la ricerca : Pi finanziamenti pubblici per la ricerca nell'attuale Legge di Bilancio: la richiesta presentata oggi a Roma dai sindacati in una Lettera consegnata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ...

Roberto Battiston incontra Mattarella : "Dialogo sull'autonomia della ricerca" : Una riflessione sull'indipendenza e l'autonomia della ricerca: è stato questo, ha detto il fisico Roberto Battiston , uno dei temi del colloquio avuto con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella .Lo scrive in un tweet lo stesso Battiston : "Ho avuto il piacere di aggiornare il Presidente della Repubblica sullo stato del settore spaziale. È stata una importante occasione per una riflessione sull'indipendenza, l'autonomia e ...

Sanità : Mattarella - "salute è divenuto un valore della comunità". "La ricerca può contribuire a ridurre i costi". "Prevenire è la prima cura"... : "La scienza medica, la ricerca , l'esperienza maturata nel tempo " ha ammonito aiuta non solo il singolo individuo, ma la comunità nel suo insieme a prevenire malattie e conseguenze pericolose, in ...

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Palazzo del Quirinale i rappresentanti del mondo della scienza e della ricerca oncologica : Lunedì 29 ottobre, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella , si è tenuta al Palazzo del Quirinale l’annuale cerimonia dedicata ad AIRC, appuntamento che inaugura simbolicamente “I Giorni della ricerca ”, iniziativa in programma dal 4 all’11 novembre per informare l’opinione pubblica sui progressi raggiunti nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura del cancro e sostenere con le donazioni dei cittadini nuovi ...

La campagna elettorale di Moscovici : domani in Italia da Tria e Mattarella - alla ricerca di un futuro : Non c'è solo la manovra economica Italiana da 'governare'. C'è un futuro da trovare. Pierre Moscovici è attivissimo nell'ultimo periodo. Da commissario per gli Affari economici è stato uno dei primi a bacchettare il governo Conte sulla legge di bilancio. Ma stavolta il suo lavoro di commissario si intreccia prepotentemente con la campagna elettorale per le europee 2019: un affare che riguarda tutti i leader Ue e che ...