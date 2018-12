L’assistente vocale di Google riuscirà a prevedere il ritardo dei voli prima delle

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) Quante volte capita di recarsi in aeroporto in perfetto orario – magari anche in largo anticipo per effettuare i controlli di sicurezza – salvo poi essere costretti ad attese interminabili a causa deldel proprio volo? Uno scenario che presto diventerà un lontano ricordo grazie all’intelligenza artificiale dell’assistentedi, chiamato Assistant, un po’ la controparte Android del SIRI targato Apple.Il gigante dei motori di ricerca ha immesso da tempo sul mercato il proprio servizio per il monitoraggio deiFlights. Disponibile ormai da anni anche in Italia, è diventato rapidamente un punto di riferimento per i viaggiatori. Questo però non fa altro che interfacciarsi con le informazioni fornite direttamente dalle compagnie aeree, agendo dunque da aggregatore di notizie su orari e partenze.Assistant invece ...