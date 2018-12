La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) : L'ultimo aggiornamento per la One UI di Galaxy S9 e Galaxy Note 9 contiene Batteria Adattiva, una delle funzioni caratterizzanti di Android 9 Pie L'articolo La beta della One UI per i Samsung Galaxy S9 e Note 9 introduce Batteria Adattiva (con tante belle speranze) proviene da TuttoAndroid.

La nuova beta di Android 9 Pie modifica la UI della fotocamera Samsung : Samsung Galaxy S9, S9+ e Note 9 ricevono una nuova versione beta della Samsung One UI, basata su Android 9 Pie: patch di sicurezza più recenti, bug risolti e qualche cambiamento nell'interfaccia dell'app fotocamera. L'articolo La nuova beta di Android 9 Pie modifica la UI della fotocamera Samsung proviene da TuttoAndroid.

Rilasciata la beta per Xiaomi Mi 8 Lite della MIUI basata su Android 9 Pie : Xiaomi ha rilasciato una beta del firmware per Mi 8 Lite, e ciò significa che siamo relativamente vicini alla distribuzione della versione stabile L'articolo Rilasciata la beta per Xiaomi Mi 8 Lite della MIUI basata su Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Video LG G7 ThinQ della beta Android Pie : tutte le curiosità sull’aggiornamento : Forse LG G7 ThinQ non sarà popolarissimo quanto gli altri top di gamma (Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro, iPhone X, etc.), ma è comunque un device che piace, ed anche molto a quella fetta di utenti che, da veri intenditori ed affezionati del marchio, hanno deciso di acquistarne un esemplare. Ci rivolgiamo proprio a loro, allegando il Video delle maggiori novità legate all'aggiornamento Android Pie 9.0 destinato proprio all'attuale top di gamma ...

Buone notizie per i giocatori di Red Dead Online dato che i progressi della beta dovrebbero essere mantenuti : Non è sempre una prassi ma il fatto che i progressi fatti durante un fase beta vengano resettati una volta uscita la versione finale di un titolo non è di certo una novità o una possibilità così strana. Proprio per questo motivo il fatto che Rockstar Games avesse avvertito i giocatori del possibile reset dei progressi della beta di Red Dead Online non ci aveva stupito più di tanto.L'ultimo aggiornamento della software house fa però ben sperare. ...

OnePlus 5 e 5T assaggiano Android 9 Pie grazie alla beta della HydrogenOS : È terminata la fase di test che porterà la versione 9 di Android sulla HydrogenOS, cioè l'equivalente cinese della OxygenOS, di OnePlus 5 e 5T L'articolo OnePlus 5 e 5T assaggiano Android 9 Pie grazie alla beta della HydrogenOS proviene da TuttoAndroid.

Si avvicina sempre di più Android Pie sul Samsung Galaxy S9 : le novità della seconda beta : Stiamo entrando ufficialmente in una nuova importantissima fase per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o un S9 Plus e che, al contempo, attendono segnali di un certo peso per quanto riguarda la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Dopo avervi parlato di alcune funzioni che sono emerse proprio in questi giorni per l'utenza in questione, stando ai primi riscontri giunti dal web, oggi 28 novembre possiamo finalmente ...

Red Dead Redemption 2 : Rockstar svela la data d'inizio della beta di Red Dead Online : Sapevamo che Rockstar avesse in mente di lanciare Red Dead Online alla fine del mese di novembre, ma gli sviluppatori non avevano fatto chiarezza sull'effettiva data di disponibilità dell'atteso comparto Online di Red Dead Redemption 2.Nella giornata di oggi lo studio ha però svelato le modalità di accesso alla beta di Red Dead Online, annunciando che i giocatori in possesso della Ultimate Edition del gioco potranno accedervi già a partire da ...

Microsoft Edge si aggiorna su Android : introdotte le novità della beta : Microsoft ha appena rilasciato sul Google Play Store di Android un nuovo aggiornamento per il browser Edge che arriva così alla versione 42.0.0.2779. Le novità sono le stesse introdotte nella variante beta diverse settimane fa. Changelog Con questo update è possibile creare e riordinare le nuove cartelle dei Preferiti, tenere premuti i pulsanti nella barra inferiore per visualizzare le azioni rapide e scorrere rapidamente verso destra o ...

Anno 1800 : Ubisoft svela i requisiti PC della beta : Con l'arrivo di una nuova, più grande fase di test di Anno 1800, oggi lo sviluppatore Blue Byte e il publisher Ubisoft hAnno svelato i requisiti PC di questa imminente beta, prevista entro la fine del mese di novembre.Come specifica il messaggio diffuso dagli sviluppatori sul sito di Anno 1800, i requisiti minimi e consigliati pubblicati oggi sono preliminari e fAnno riferimento al prossimo Technical Test, mentre potrebbero variare con l'uscita ...

Video più “vivi” e SIM virtuale : arrivano due nuove funzioni per OnePlus 6 a bordo della OxygenOS Open beta 7 : OnePlus ha rilasciato la OxygenOS Open Beta 7 per coloro che possiedono il flagship della prima parte dell'anno L'articolo Video più “vivi” e SIM virtuale: arrivano due nuove funzioni per OnePlus 6 a bordo della OxygenOS Open Beta 7 proviene da TuttoAndroid.

Android : 11 anni dalla demo della prima beta del sistema operativo : Il giorno 5 Novembre ricorre l’undicesimo anniversario della presentazione della prima beta del sistema operativo Android. Ricordiamo che inizialmente la distribuzione embedded Linux, oggi a bordo della maggior parte degli smartphone, era stata pensata per le leggi di più...

Fondamentale plus della beta Android 9 Pie sui Samsung Galaxy : a cosa serve la tastiera mobile : Lo sviluppo della beta Android 9 Pie sui Samsung Galaxy continua, in particolar modo sui recentissimi Samsung Galaxy S9 e Note 9. Tra le novità del firmware appena scovate, ecco che quella messa in risalto dl team di esperti XDA-Developers è tra le più interessanti: l'introduzione di una tastiera mobile o meglio fluttuante sul display. A cosa serve e qual è il suo specifico senso. In settimana abbiamo riportato gli ultimi passi compiuti in ...