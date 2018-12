' Guerra' tra Fedez e Facchinetti | alla base della lite ci sarebbe Riki di Amici

India - nato partito nazionale delle donne : “Tra prime battaglie Guerra alle molestie” : È nato martedì 18 dicembre, a Delhi, il National Women Party, il primo partito Indiano interamente femminile. Fondato dalla dottoressa militante dei diritti civili, la 36enne Shweta Shetty, la formazione politica è stata presentata nel corso di una conferenza stampa. Ispiratosi al vecchio partito statunitense delle suffragette, il partito ha come obiettivo: dare voce e spazio a tutte le donne, soprattutto a quelle meno privilegiate. Accanto a ...

Bruno Vespa svela il dietro le quinte del governo : 'La Guerra di trincea tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio' : Ginacarlo Giorgetti , alla fine 'ha tirato fuori il rospo. Ha preso atto che il Movimento 5 Stelle ha vinto nel Sud perché ha promesso il reddito di cittadinanza e ha detto che un provvedimento ...

Still recording mostra la quotidianità della Guerra in Siria : I registi Saeed Al Batal e Ghiath Ayoub volevano usare la videocamera come un’arma e raccontare la guerra in Siria. L’oggetto ha poi preso il sopravvento sui suoi creatori. Leggi

Suburra 2 - Guerra aspra tra Chiesa e politica corrotta : E' stata ufficializzata la data di uscita della seconda serie della serie tv cult "Suburra": il 22 febbraio 2019 sulla piattaforma Netflix. I fatti delle nuove puntate, che vedono sullo sfondo una guerra sempre più aspra tra Chiesa e la politica romana corrotta, si snodano nei quindici giorni, che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma. Per ora non ci sono altre indiscrezioni su quanto accadrà. Di certo le donne della serie saranno ...

Battlefield V : il ritorno alla seconda Guerra mondiale tra battaglie frenetiche - scenari ben curati - e qualche piccolo bug : Battlefield V è l’ultimo capitolo dell’fps/war game di Electronic Arts che, dopo essersi avventurati nel corso degli anni tra guerra in vietnam, guerre moderne, guerre futuristiche e prima guerra mondiale, torna alle origini: la seconda guerra mondiale, lì dove tutto era nato con Battlefield 1942. Proseguendo quanto già visto nel precedente Battlefield 1 (come l’interfaccia utente), da una parte troviamo le modalità ...

ATTENTATO A STRASBURGO/ Antonio Megalizzi - vittima di una Guerra che l'Europa combatte contro se stessa : Antonio Megalizzi, giornalista di 28 anni, lotta tra la vita e la morte, colpito alla testa dall'ATTENTATOre di STRASBURGO Cherif Chekkat.

Nella Guerra tra America e Cina c’è già una vittima : il Canada di Trudeau : Roma. La vicenda del cittadino canadese Michael Kovrig, trattenuto dalle autorità cinesi sin da lunedì sera, continua a essere un delicatissimo affare che si intreccia con la guerra commerciale tra America e Cina. Nessuna conferma ufficiale del suo arresto è ancora arrivata da Pechino, anche se ieri

Quando la moto va in Guerra : a Novegro in mostra la storia : La motocicletta come mezzo da guerra? A 100 anni dalla fine del Primo conflitto mondiale, la grande mostra tematica del 15,16 e 17 febbraio 2019 al Parco Esposizione Novegro, Milano, ripercorrerà la ...

Croce Rossa - Rocca sulle volontarie : ‘Solo una questione di potere e poltrone che agita ricche signore in Guerra tra loro’ : Dal Global Compact di Marakkesh il presidente della Croce Rossa Francesco Rocca pesa le parole sulla mancata adesione del governo italiano all’accordo sui migranti. Raggiunto a sera dal Fatto.it dice: “Credo sia una occasione persa, le risposte sul tema della migrazione si trovano solo in ambito multilaterale e gli assenti hanno sempre torto in questi casi”. C’è però l’altro argomento, la faida con le Crocerossine, per il quale fatica quasi a ...

USA vs CINA/ La Guerra tra due nazioni costrette - dai soldi - a essere amiche : Usa e CINA sono due paesi con interessi economici convergenti, che pure devono combattersi anche a suon di colpi bassi in campo tecnologico

Attacco al mercato di Natale in Francia : «Raffiche di mitra sulla folla - sembrava un film di Guerra» : STRASBURGO - «Mio figlio è lì, in centro, vi prego fatemi passare, vi prego, vi prego. Non ho notizie e ho paura, tanta paura». Un lampo attraversa lo sguardo di Annie, una...

Il Segreto Anticipazioni 11 dicembre 2018 : Tra Julieta e Fernando è Guerra! : Prudencio stupisce tutti con un atto di generosità nei confronti del fratello mentre Fernando diventa il nuovo nemico di Julieta.

Guerra dei dazi : riprende il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale : Nonostante i timori di uno stallo potenziale per via dell'arresto della Cfo del colosso cinese Huawei, Meng Wanzhou, il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale sembra essere ripreso. A ...

La surreale Guerra di tweet tra Afd e Coca Cola : Il punto è che Hoecke in passato ha espresso giudizi non esattamente elogiativi nei confronti del mondo omosessuale: per l'uomo della Turingia - che l'ex leader del partito Frauke Petry aveva cercato ...