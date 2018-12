blogo

: Fernando Proce verso R101 (Anteprima RadioBlog) - SeeLallero : Fernando Proce verso R101 (Anteprima RadioBlog) - radio7asiago : Now Playng: Cristiano Malgioglio Ft. Fernando Proce - Danzando Danzando - nthroot : Radio: Fernando Proce lascia RTL 102.5: entra Paolo Cavallone -

(Di mercoledì 19 dicembre 2018)Giusto due giorni fa vi abbiamo riferito della novità che caratterizzerà da qui in avanti il nuovo corso de La Famiglia giù al nord, la popolare trasmissione di RTL 102.5 per anni condotta dae ora portata avanti da Paolo Cavallone con Jennifer Pressman, Silvia Annicchiarico, Massimo Galanto al social corner e Marco Falivelli nel ruolo de il principiante.TvBlog è in grado di confermarvi cheha ufficialmente lasciato la radio di Lorenzo Suraci. A conferma della fine dei rapporti, sul sito della radio nella sezione 'tutti gli speaker' la sua scheda di presentazione non è più presente poiché presto (ma non prestissimo) il conduttore approderà tra i lidi di Radio Mediaset, più precisamente quelli di(che casualmente in passato è stata la casa del sostituto ora in onda a La Famiglia giù al nord)....