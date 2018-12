Facebook ha dato a Microsoft | Amazon | Spotify e altri accesso ai dati in violazione alla

Così Facebook ha dato i nostri dati a giganti come Amazon - Microsoft e Netflix : privacy 14 dicembre 2018 Facebook, nuova falla: condivise le foto di 6,8 milioni di utenti La tesi del New York Times è che l'accordo fra Facebook ed altre big del mondo tech, fra queste Spotify, ...

Così Facebook ha dato i nostri dati a giganti come Amazon - Microsoft e Netflix : Per anni, Facebook ha dato ad alcune delle più grandi aziende tecnologiche al mondo un accesso privilegiato ai dati personali degli utenti. Una specie di pacchetto all inclusive, dove gli optional erano le informazioni riservate di milioni di persone. Lo rivela un’inchiesta del New York Times, che è entrato in possesso di centinaia di documenti riservati e ha raccolto le testimonianze di alcuni ex dipendenti dell'azienda di Mark ...

Facebook ha dato un accesso speciale a Netflix e Airbnb ai dati degli utenti : (Photo by Justin Sullivan/Getty Images) Non è un periodo facile per Facebook, che si trova nuovamente sotto i riflettori per l’uso dei dati raccolti dagli utenti. Questa volta a finire al banco degli imputati è lo scambio delle informazioni con altri sviluppatori di app e aziende tech, come emerge da 250 pagine di mail rese pubbliche su Twitter dal deputato inglese Damian Collins, a capo della commissione del parlamento britannico su ...

Facebook è andato giù per mezz'ora : Per circa mezz'ora Facebook non è stato raggiungibile in alcune aree d'Europa. Lo riferiscono diversi tweet di utenti da divertsi Paesi del continente, tra cui l'Italia.

La caccia ai troll ha mandato in crash Facebook nelle ultime ore : (Photo by Alex Wong/Getty Images) Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 novembre, Facebook è andato in crash diverse volte nel giro di un’ora. La motivazione è legata all’eliminazione multipla di account e pagine fake da parte dello stesso social. L’indagine che ha portato l’epurazione è una conseguenza delle elezioni di metà mandato appena avvenute negli Stati Uniti. Gli uffici della Fbi hanno segnalato a Facebook delle attività sospette ...

Il co-fondatore di Oculus lascia Facebook : Il co-fondatore ed ex CEO di Oculus, Brendan Iribe, ha annunciato di aver lasciato Facebook.Secondo quanto riferito, Iribe ha guidato il lavoro su Rift 2, l'headset per la realtà virtuale di prossima generazione che è stato cancellato la scorsa settimana a causa di modifiche interne dell'azienda. Questa partenza, dunque, deriva da tale cancellazione, oltre i diversi punti di vista sul futuro di Oculus con la casa madre Facebook, che ha ...