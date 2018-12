Exploit dell' indice dei titoli bancari in Italia | +2 | 28% | | si concentrano gli acquisti su

Ascolti TV | Giovedì 6 dicembre 2018. Ancora un Exploit per la Incontrada (24.5%) - male Mai Dire Talk (4.8%) battuto anche dal meglio della Tv delle Ragazze (5.1%) : I Nostri Figli Nella serata di ieri, Giovedì 6 dicembre 2018, su Rai1 il film tv I Nostri Figli, con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti, ha conquistato 5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio ha raccolto davanti al video 1.870.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rai2 Cars 2 ha interessato 649.000 spettatori pari al 2.8% di share. Su Italia 1 la seconda puntata di Mai Dire Talk ha ...

Gazzetta Sports Awards 2018 - Tutti i premi della serata : Viviani miglior Exploit - la donna dell'anno è Sofia Goggia! [LIVE] : Dal mondo del pallone a quello delle due ruote: il premio come exploit dell'anno va al ciclista Elia Viviani che grazie alle sue prestazioni, tanto su pista quanto su strada, ha battuto 'in volata' ...

Gazzetta Sports Awards 2018 – Tutti i premi della serata : Viviani miglior Exploit - la donna dell’anno è Sofia Goggia! [LIVE] : Parata di stelle sul palco degli Infront Studios di Milano: ecco i Gazzetta Sports Awards 2018, i premi dell Rosea agli atleti che si sono maggiormente distinti nel corso del 2018 La notte delle stelle è il 4 dicembre, almeno quella delle stelle dello sport! Il palco degli Infront Studios di Milano fa da cornice ai ‘Gazzetta Sports Awards 2018’, la cerimonia che premia i principali protagonisti sportivi del 2018. Ben 27 candidati, divisi ...

Exploit dell'indice delle società High Tech italiane - +2 - 60% - : Andamento brillante per il FTSE Italia Technology , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Technology . Il settore tecnologico in Italia ha aperto a quota 49.818,45, in ...

Exploit dell'indice dei titoli bancari in Italia - +2 - 09% - : Andamento brillante per il comparto bancario a Piazza Affari , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a quota 7.839,73, in ...

Ciclismo - Gazzetta Awards : Nibali in corsa su due fronti : Uomo o Exploit dell'anno : Provaci ancora, Squalo. Si aprono le votazioni per la 4ª edizione dei Gazzetta Sports Awards e Vincenzo Nibali è al via nelle categorie 'Uomo dell'anno' ed 'Exploit dell'anno'. Nel 2017 raggiunse la ...

Effervescente il comparto media dell'Italia - +1 - 51% - - Exploit di Italiaonline : Slancio per l' indice media italiano che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media avvia a quota 10.306,94 con un miglioramento di ...

Risultati elezioni Trentino 2018 - a Trento avanti il centrodestra e Lega primo partito. A Bolzano Exploit dell’ex grillino : Al via lo spoglio a Trento: davanti il candidato sostenuto dalla coalizione di Salvini Maurizio Fugatti. In Alto Adige traballa la corazzata Svp, crisi del Pd e Carroccio verso la vicepresidenza. exploit del dissidente 5 Stelle--Dopo l’Alto Adige è il momento del Trentino. È in corso lo spoglio delle elezioni per il presidente e il candidato della Lega viaggia verso la vittoria. Quando sono state scrutinate 439 sezioni su 529 Maurizio Fugatti ...

Exploit del settore automotive dell'Italia - +2 - 02% - - si concentrano gli acquisti su Fiat Chrysler : Andamento brillante per il comparto italiano auto e ricambi , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Automobiles & Parts . Il FTSE Italia Automobiles & Parts ha aperto a quota ...

Alto Adige - Exploit dell'ex grillino Koellensperger - Svp in calo : Lega terzo partito : ... anche se il suo segretario Alessandro Huber, ora auspica di potersi sedere a un tavolo con i Verdi e Team Koellensperger "per unire le forze e sottoporre una proposta politica alla Svp". Una sorta ...

Provinciali Alto Adige : vittoria dell'Svp - Exploit dell'ex M5s Koellensperger - Lega primo partito a Bolzano : In Alto Adige la Svp cala ma non crolla, scende infatti dal 45,7% al 41,7% e resta il primo partito. exploit invece della lista civica dell'ex grillino Paul Koellensperger che ora è la seconda forza ...

Exploit dell'indice del settore telecomunicazioni - +2 - 26% - - seduta effervescente per Telecom Italia : Andamento brillante per il comparto Telecomunicazioni in Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a ...

Exploit dell'indice del settore telecomunicazioni - +2 - 24% - - guizzo positivo per Acotel Group : Andamento brillante per il comparto telecomunicazioni in Italia , peraltro preannunciato dalla buona performance dell' EURO STOXX Telecommunications . Il FTSE Italia Telecommunications ha aperto a ...