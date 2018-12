Conte | Global compact complesso | valutare nel merito

Global compact rifugiati : Onu approva - l'Italia vota a favore. Meloni Contesta : 'Chi ha deciso il sì dell'Italia?' : ... atteso da tempo, che i Paesi che ospitano un gran numero di rifugiati offrono un enorme servizio a tutta l'umanità, stabilendo in che modo il resto del mondo può contribuire a condividere il peso di ...

Global compact rifugiati - Onu approva e anche l’Italia dice sì. CasaPound Contesta Salvini : Pochi giorni dopo l’adozione a Marrakech del contestato Global compact for migration, l'Assemblea Generale dell'Onu ha approvato a larga maggioranza un quadro Globale non vincolante, per sostenere i rifugiati. Stati Uniti e Ungheria si sono opposti, ma l'Italia ha aderito. Meloni attacca: "Scusate, ma chi e dove ha deciso il voto italiano?".Continua a leggere

Migranti - Global Compact firmato 'in anticipo'/ 164 Paesi sottoscrivono testo Onu : Conte e Trump assenti : Global Compact dell'Onu: Migranti, firma di 164 Paesi in Marocco, mancano per ora Italia, Usa e i membri di Visegrad. L'Italia attende il voto in Parlamento

Ecotassa e Global compact - Salvini e Conte cercano un'intesa : Roma, 7 dic., askanews, - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è arrivato a palazzo Chigi intorno alle 9.30 per una riunione con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Sul tavolo, a quanto ...

Global Compact - Salvini : “Conte non andrà a Marrakech”. E sulle europee : “Alleanza con Ppe? Non escludo nulla” : Conte “non andrà assolutamente a Marrakech. La nostra posizione è la più democratica: prima si deve esprimere il Parlamento e poi il Governo ne tirerà le conseguenze. Tutti quelli che hanno un percorso di protezione umanitaria andranno in esaurimento fino alla fine del loro percorso. D’ora in poi garantiremo piena assistenza ai rifugiati veri e taglieremo gli sprechi per chi rifugiato non è”. Lo ha detto il vicepremier Matteo ...

Conte : Global compact non dà la stura a ingresso migranti : Roma, 1 dic., askanews, - Giuseppe Conte conferma la sua posizione favorevole al Global compact che, spiega, non darà 'la stura all'ingresso indiscriminato di migranti' in Italia, ma assicura che si '...

Patto Onu sui migranti - lo strappo Salvini-Conte Global compact : cos’è : Il governo non si presenterà il 10 e l’11 dicembre a Marrakesh per l’adesione al global compact, aspetterà che sia il Parlamento a decidere, ma la questione è rimandata a chissà quando

Conte : su Global compact idee diverse - giusto parlamentarizzare : Roma, 29 nov., askanews, - 'Non è vero che non siamo più parte del progetto' sul Global compact, 'sono due anni che si lavora. Adesso c'è da tirare le fila. C'è una diversità di opinioni che non deve ...

Sul Global Compact Conte da avvocato del popolo a impiegato dei vicepremier : In politica, la forma è sostanza. Tanto più in democrazia. Dunque, un vicepresidente del consiglio che smentisce platealmente il premier dovrebbe poi disarcionarlo, oppure dimettersi. Così dicono, almeno, le regole canoniche.Ieri Salvini ha ridicolizzato il "suo" presidente del consiglio. Fingendo di ignorare che Conte aveva preso impegni solenni di votare il "migration Compact" parlando all'assemblea delle Nazioni Unite, ha ...

Salvini e Conte fermano il Global compact - ma il M5s è diviso : Matteo Salvini a sorpresa annuncia all'Aula di Montecitorio, impegnata nelle votazioni sugli ordini del giorno al decreto Sicurezza, che l'Italia non firmerà il Global migration compact e, quindi, non parteciperà al summit di Marrakech. Sarà il Parlamento a decidere se il governo italiano dovrà o meno aderire all'accordo internazionale che mira a cercare di trovare soluzioni condivise sul tema dei ...

Migranti - governo diviso sul Global CompactSpaccatura M5s-Lega anche a BruxellesConte : "La decisione spetta al Parlamento" : Lega e M5s divisi sul Global compact for migration, il patto internazionale per garantire a livello internazionale una "migrazione sicura, ordinata e regolare". Conte si era impegnato davanti all'Onu, ora dichiara che la decisione spetterà al parlamento. Protesta il Pd

Global Compact : Conte diserta il vertice di Marrakech. Ma il M5s sarà lì con la delegazione del Parlamento Ue : "A Marrakech il governo non parteciperà, riservandosi di aderire o meno al documento solo quando il Parlamento si sarà pronunciato", annuncia in una nota il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo 24 ore di discussioni nel governo sul Global Compact, l'accordo Onu sull'immigrazione che verrà sottoscritto il 10 e 11 dicembre prossimi in Marocco. Il governo italiano non sarà lì, schiacciato alla fine sulla ...