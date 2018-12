Capodanno | Animalisti Italiani | “Vietare i botti in tutti i Comuni”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 dicembre 2018) “Abbiamo scritto ai venti Sindaci dei capoluoghi di regione per l’emissione di un’ordinanza che vieti l’uso die petardi di qualsivoglia genere nel periodo compreso tra il 25/12/2018 ed il 2/1/2019. La volontà è quella di tutelare l’incolumità dei cittadini e non solo. Migliaia di esseri viventi soffrono dal continuo scoppiare di petardi e bombe carta. Gli animali anziani possono essere colti da infarto, quelli selvatici disorientati dal suono assordante dei giochi pirotecnici, mentre quelli d’affezione, colti dal terrore, fuggono e si perdono finendo spesso investiti dalle auto”. Così in una nota Walter Caporale, Presidente dionlus.“Le cronache – spiega – parlano chiaro e raccontano ogni anno storie di feriti che hanno vissuto il periodo delle Festività come giorni da incubo. Nel 2018 gli adulti ed i ...