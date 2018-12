Auto | ecotassa 2019 | ecco le tabelle di bonus malus forse definitive e le auto che ne

Auto - ecotassa 2019 : sui “SUV” l’ennesima gaffe di Toninelli - il paradosso del Governo e il cortocircuito sui mezzi “eco-friendly” : Ci eravamo lasciati con il dietrofront del vicepremier Di Maio sulla questione ecotassa 2019. A distanza di pochi giorni sembra che al Governo si siano dati da fare per cercare di placare gli animi di chi, a ragion veduta, riteneva l’ecotassa una mossa per spremere ancora di più le tasche degli Automobilisti italiani e non un incentivo all’acquisto di un’Auto meno inquinante. Sono circa 40 milioni le Auto che attualmente circolano sul nostro ...

Ecotassa : Anfia-FederAuto-Unrae - colpite non solo Auto lusso : TORINO - 'Le analisi della misura nella sua nuova riformulazione, evidenziano come ad essere colpite dal malus, non saranno solo le autovetture di lusso o di grossa cilindrata, peraltro già ...

Ecotassa su Auto più inquinanti fino a 2.500 euro. Superbonus fino a 6mila per chi rottama : Arriva il Superbonus ma solo per chi rottama mentre l'Ecotassa resta e non tocca solo le auto di extra lusso: bloccati da giorni, i lavori in Parlamento sulla manovra non hanno ancora ripreso ma...

Ecotassa su Auto più inquinanti fino a 2.500 euro. Bonus fino a 6mila per chi rottama : Da 1.100 a 2.500 euro: tanto dovrà sborsare chi dal primo marzo 2019 comprerà un'auto inquinante. Quattro le soglie previste, che toccano anche macchine non di lusso: per i veicoli che emettono da 161 ...

Manovra - arrivano la nuova ecotassa e incentivi sull’acquisto dell’Auto per chi rottama : Cambia l'ecotassa e arrivano gli incentivi per chi acquista una nuova auto, ancora più alti per chi rottama il suo vecchio veicolo. Gli emendamenti alla legge di Bilancio presentati in commissione al Senato modificano l'ecotassa - che non si pagherà sulle utilitarie - e prevedono forti incentivi per chi acquista auto elettriche o ibride.Continua a leggere

Ecotassa Auto - soglia di CO2 alzata a 160 g/km per salvare le utilitarie. Si parte a marzo : ROMA - Arriva la riformulazione dell'Ecotassa per le auto inquinanti e per l'ecosconto per quelle ecologiche. Il sottosegretario alle infrastrutture Michele dell'Orco, al Senato, ha...

