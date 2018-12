Al via Saranno Isolani 2019 | 10 aspiranti naufraghi per un solo posto all' Isola

Ponte Genova - saranno Salini e Fincantieri a ricostruire il viadotto Morandi : La cordata Salini Impregilo Fincantieri ricostruirà il Ponte Morandi. Alle 17 il commissario straordinario Marco Bucci darà l’annuncio. Il viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, ha sottolineato che il Ponte sarà ricostruito «bene e rapidamente, e soprattutto da imprese italiane»...

Giro d’Italia 2019 : Tom Dumoulin e Simon Yates saranno al via : Mandano ancora quasi cinque mesi alla partenza del Giro d’Italia 2019, ma già da ora si può dire che la corsa rosa avrà un cast eccezionale. Se Vincenzo Nibali è stato il primo campione a sciogliere le riserve e dare la conferma della sua presenza, ora sono arrivate le risposte positive anche da tanti big stranieri a dare alla corsa un respiro più che mai internazionale. A contendere la maglia rosa a Nibali ci saranno anche Tom Dumoulin e Simon ...

Saranno Isolani : a gennaio al via la seconda edizione : Fervono i preparativi per la quattordicesima edizione dell’Isola Dei Famosi, la quinta targata Mediaset, che andrà in onda a partire dal 24 gennaio. Come al solito, troveremo alla conduzione la ormai veterana Alessia Marcuzzi, che guiderà gli aspiranti naufraghi in questa nuova avventura. Ma se ancora non trapelano notizie ufficiali sul cast, sul nuovo inviato e sugli opinionisti che spalleggeranno Alessia in studio, è ormai confermato il ...

via libera alla manovra alla Camera e Salvini promette che non ci saranno nuove tasse : La giornata di ieri ha visto il primo vero passo della manovra di bilancio. La Camera ha dato la prima approvazione al provvedimento, ma è probabile che al Senato ci saranno delle modifiche. Il Vicepremier Salvini, al raduno leghista in Piazza del Popolo a Roma, ha affermato a gran voce che non saranno introdotte nuove tasse e che si cercherà di ridurre anche quelle già esistenti. Primo via libera alla manovra dalla Camera La Camera ieri ha ...

Muse : le anticipazioni sul tour 2019. 'Saranno concerti più 'umani'. Ma siamo una specie in via d'estinzione' : "Al momento siamo interessati a realizzare spettacoli che coinvolgano altre persone oltre a noi", ha spiegato Bellamy: "Non ci saranno balletti, ma cose come coreografie teatrali, o qualcosa del ...

Castellammare - Natale a Stabia - ormai ci siamo : saranno inaugurati oggi i mercatini alle Antiche Terme e in via Plinio : Natale a Stabia , ormai ci siamo: al via le manifestazioni previste dal Comune e allo stesso tempo dai privati. Anche se manca esattamente una settimana all'Immacolata , festa molto sentita nel ...

Spazio : annunciata la data del lancio di Cheops e di un satellite Cosmo-Skymed - saranno compagni di viaggio : Cheops e uno dei quattro satelliti della costellazione Cosmo-Skymed di seconda generazione, saranno compagni di viaggio per la prima parte della loro missione. Il lancio – si legge nel comunicato Esa – verrà effettuato in un periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2019 dallo Spazioporto europeo di Kourou in Guyana Francese. I due satelliti – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – verranno posizionati all’interno del ...

Ponti e viadotti saranno monitorati dagli automobilisti con un'app sul telefonino : Gli automobilisti che ogni giorno percorrono i 68 chilometri del Grande Raccordo Anulare di Roma potranno contribuire con i propri telefonini a monitorare lo stato di salute di Ponti e viadotti grazie a una app messa a punto da Anas e Mit di Boston. Lo racconta oggi il quotidiano La Repubblica. Negli smartphone ci sono accelerometri in grado di misurare lo spostamento del telefono sui tre assi e di registrare una serie di altri dati ...

Le Donatella - Silvia e Giulia Provvedi/ Video - quando saranno divise? (Grande Fratello Vip) : Le Donatella, Silvia e Giulia Provvedi al Grande Fratello Vip stanno vivendo un momento di stasi. Intanto Gollini però ha deciso di mandare un messaggio con l'aereo sopra la casa.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 09:34:00 GMT)

Ponti e viadotti saranno monitorati dagli automobilisti con un'app sul telefonino : Gli automobilisti che ogni giorno percorrono i 68 chilometri del Grande Raccordo Anulare di Roma potranno contribuire con i propri telefonini a monitorare lo stato di salute di Ponti e viadotti grazie ...

Ponti e viadotti saranno monitorati dagli automobilisti con un'app sul telefonino : Gli automobilisti che ogni giorno percorrono i 68 chilometri del Grande Raccordo Anulare di Roma potranno contribuire con i propri telefonini a monitorare lo stato di salute di Ponti e viadotti grazie a una app messa a punto da Anas e Mit di Boston. Lo racconta oggi il quotidiano La Repubblica. Negli smartphone ci sono accelerometri in grado di misurare lo spostamento del telefono sui tre assi e di registrare una serie di altri dati ...